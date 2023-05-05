Погода в Хабаровске 9 мая 2023 года будет неустойчивой Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 9 мая 2023 года будет неустойчивой. Это означает, что горожан ждут дожди и понижение температуры. Такой неприятный прогноз синоптики дают не только на День Победы в Хабаровске, но и на все майские праздники.

КАКАЯ ПОГОДА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз на майские выходные в Хабаровске обещает два дня без существенных осадков. 6 и 7 мая дождя не ожидается, правда, будет свежий северо-восточный ветер. Днем столбики термометров покажут +13+15 градусов.

ПОГНОЗ НА 9 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске начнет портиться с 8 мая. Во второй половине дня ожидается дождь, который сохранится на следующий день. Прогноз на День Победы в Хабаровске неприятный: периодические осадки, кратковременные просветы и температура воздуха до +15 градусов днем.

- С 10 мая погода в Хабаровске будет выправляться. В городе ожидается тепло и без осадков. Температура воздуха будет подниматься до +20+22 градусов, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Следующая неделя, по предварительному прогнозу в Хабаровске, будет сухой и теплой. Данные еще будут уточняться.

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