Рассказываем, какие дороги перекроют в Хабаровске 7 мая
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровск на финишной прямой в подготовке ко Дню Победы. Осталось отточить некоторые моменты, из-за чего 7 мая будет ограничено движение. Какие дороги перекроют в Хабаровске - в нашем материале.
Ограничение движения в Хабаровске пройдет с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 14:00. Для машин закроют улицы:
- Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);
- Ленинградскую (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- четную сторону Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);
- переулок Облачный (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).
Также перекрытие дорог в Хабаровске 7 мая будет проходить с 7:00 до 14:00. Проезд будет запрещен по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
Ограничение движения 7 мая в Хабаровске пройдет и с 10:00 до 13:00. Нельзя будет проехать по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева).
Парковка в Хабаровске 7 мая будет запрещена с 5:00 до 14:00. Оставлять машины нельзя на улицах:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Амурский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);
- Восточное шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);
- Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);
- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);
- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);
- переулок Облачный (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).
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