Рассказываем, какие дороги перекроют в Хабаровске 7 мая Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровск на финишной прямой в подготовке ко Дню Победы. Осталось отточить некоторые моменты, из-за чего 7 мая будет ограничено движение. Какие дороги перекроют в Хабаровске - в нашем материале.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ 7 МАЯ

Ограничение движения в Хабаровске пройдет с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 14:00. Для машин закроют улицы:

- Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);

- Ленинградскую (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- четную сторону Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);

- переулок Облачный (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ 7 МАЯ

Также перекрытие дорог в Хабаровске 7 мая будет проходить с 7:00 до 14:00. Проезд будет запрещен по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ХАБАРОВСКЕ 7 МАЯ?

Ограничение движения 7 мая в Хабаровске пройдет и с 10:00 до 13:00. Нельзя будет проехать по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева).

ГДЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА СТОЯНКА В ХАБАРОВСКЕ 7 МАЯ

Парковка в Хабаровске 7 мая будет запрещена с 5:00 до 14:00. Оставлять машины нельзя на улицах:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Амурский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- Восточное шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);

- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);

- переулок Облачный (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).

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