День Победы 2023 в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

9 мая 2023 года в Хабаровске отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день на площади имени Ленина проходит Парад Победы. «КП» - Хабаровск» публикует прямую трансляцию Парада Победы на 9 Мая 2023 в Хабаровске.

9:45: Перед парадом на площади с речью выступает Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Он обращается к жителям города, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции.

- Сегодня здесь присутствуют родные и близкие участников СВО. Спасибо вам за ваше терпение, за то, что ждете и верите. Ваши мужья и сыновья обязательно принесут стране победу. Наше дело правое. Веры, надежды и любви. С праздником! - сказал Михаил Дегтярев.

9:56: Объявляется минута молчания в честь павших солдат в Великой Отечественной войне.

10:00: Парад Победы в Хабаровске начался с боя курантов. На центральную площадь Хабаровска выносят государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Эту миссию на себя взяла знаменитая группа роты почетного караула Восточного военного округа. Возглавляет знаменную группу старший лейтенант Дмитрий Назарко. Военнослужащие выходят на площадь под музыку песни Александрова «Священная война.

10:05: Парад принимает генерал-лейтенант Михаил Носулев, участник трех вооруженных конфликтов, кавалер трех орденов мужества, временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Командующий объезжает войска и здоровается с личным составом. Командует парадом генерал-майор Алексей Ртищев, временно исполняющий обязанности начальника штаба Восточного военного округа.

10:06: Командующий объезжает войска и здоровается с личным составом.

10:12: Объезд войск Хабаровского гарнизона завершен. Командующий войсками округа возвращается на трибуну.

- Поздравляю вас с праздником, днем Великой Победы. Он навеки в судьбе России и каждого гражданина. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто не вернулся с полей сражения. Наш святой долг хранить ценность Великой Победы. Памяти народной не будет забвения, как не будет забвения памяти фронтовикам. Российский солдат во все времена готов на подвиг, на любую жертву ради своей Родины. Поздравляю вас с праздником! Да здравствует 78-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Слава Великой Победе! - сказал генерал-майор Алексей Ртищев.

10:17: На площади имени Ленина звучат залпы, исполняется гимн России.

10:18: Раздалась фанфара сводного оркестра. Звучит команда «Парад смирно».

10:19: Начинает движение машина командующего парадом генерал-майора Алексея Ртищева. Участник специальной военной операции на Украине, кавалер ордена мужества возглавляет Парад Победы.

Парад Победы 2023 в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

ПЕШИЕ РАСЧЕТЫ

На марше рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища.

На площадь выходит рота почетного караула Восточного военного округа. Командует ротой майор Александр Левчик.

На центральной площади появляется сводная рота офицеров объединенного стратегического командования Ордена Ленина Краснознаменного Ордена Суворова Восточного военного округа. Командует парадным расчетом генерал-майор Сергей Лагуткин.

Перед трибуной проходит парадный расчет Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В строю идет старший лейтенант Александр Шаров, Герой Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет майор Антон Творогов.

На площади появляются военнослужащие бригады специального назначения Восточного военного округа. Возглавляет парадный расчет подполковник Алексей Сабунаев, кавалер ордена мужества.

Перед трибунами проходит парадный расчет отдельной бригады прикрытия. Командует парадным расчетом капитан Юрий Романчук.

Парад Победы 2023 в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

10:22: Маршем по площади проходит парадный расчет гвардейской Красноградской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени мотострелковой бригады. Командует расчетом майор Назар Салахов.

На центральной площади города парадный расчет Клужской орденов Суворова и Кутузова третьей степени бригады управления Восточного военного округа. Парадным расчетом командует подполковник Игорь Бондаренко.

Мимо трибуны проходят военнослужащие 17 отдельной бригады радиоэлектронной борьбы. Во главе парадного расчета полковник Виталий Рыбальченко, командир соединения.

Торжественным маршем идут военнослужащие отдельной гвардейской Краснознаменной ордена Красной звезды инженерной бригады Восточного военного округа. Возглавляет парадный расчет начальник штаба бригады подполковник Роман Озеров.

На центральной площади города появляется парадный расчет 16 отдельной Хинганской бригады и 25 полка радиационной, химической и биологической защиты. Командует майор Андрей Белянин, командир батальона.

10:24: В парадном строю личный состав 64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Во главе парадного расчета майор Андрей Люшаков.

Торжественным маршем по площади идут курсанты Краснознаменного ордена Кутузова Второй степени окружного учебного центра имени героя Советского Союза маршала Владимира Ивановича Петрова. Возглавляет парадный расчет подполковник Андрей Кравцов, кавалер ордена мужества

К трибуне приближается парадный расчет 7-й отдельной Ордена Трудового Красного Знамени железнодорожной бригады Восточного военного округа. Возглавляет парадный расчет полковник Павел Шаров, командир бригады.

10:27: Перед трибунами марширует парадная рота Амурского спасательного Центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Командует парадным расчетом полковник Иван Старовойт.

На площади Ленина появляется парадный расчет отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Во главе парадного расчета подполковник Максим Павленко, командир батальона оперативного назначения, кавалер ордена мужества.

Парад Победы 2023 в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

На центральной площади Хабаровска парадные роты курсантов Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел России. Командует парадным расчетом полковник полиции Виталий Жукавин.

10:29: Перед трибуной торжественным маршем проходит сводная рота военнослужащих женщин Восточного военного округа. Во главе парадного расчета капитан Лариса Корнилова

Перед трибуной проходит парадный расчет кадетской школы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Парадный расчет школы МЧС возглавляет старшина школы Никита Кукуренчук

Торжественным маршем по площади проходит сводный отряд юнармейцев Хабаровска. В парадном строю учащиеся 20 учебных заведений среднего и специального образования краевого центра. Расчет возглавляет Владислав Иванов.

На центральной площади города кадеты Хабаровской кадетской школы номер один имени прославленного флотоводца адмирала Федора Ушакова. Во главе парадного расчета старшина Юрий Горшков.

10:30: В парадном строю проходят курсанты и офицеры Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

По площади проходит сводный отряд курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Парадный расчет училища возглавляет капитан 1 ранга Павел Дудин.

Мимо трибун проходит парадный расчет курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского. Возглавляет парадный расчет майор Максим Соколов.

Парад Победы 2023 в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

БОЕВАЯ ТЕХНИКА

10:31: Парад войск Хабаровского гарнизона продолжает боевая техника. Возглавляет механизированную колонну полковник Азатбек Омурбеков, Герой Российской Федерации. Техника к параду подготовлена специалистами 3 отдельного ремонтно-эвакуационного полка.

На главной площади города легендарный советский танк Т-34, ставший символом Победы в Великой Отечественной войне. За ним следует тяжелый танк ИС-3 «Иосиф Сталин».

На площади появляется Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ – 152. За эффективное поражение танков и бронетехники противника заслужила название «Зверобой». На площадь въезжает Реактивная установка БМ–13 «Катюша».

10:33: На центральной площади Хабаровска современная боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации. Первым въезжает бронетранспортер БТР 82А. Следом появляется модернизированный танк Т-80БВМ 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Колонну бронированной гусеничной техники Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают танки Т-62М 392 окружного учебного центра. Следом на площади показывается дивизион 69 отдельной бригады прикрытия в составе новейшей самоходной гаубицы МСТА-С.

10:35: На площадь въезжает колонна реактивной артиллерии 69 отдельной бригады прикрытия в составе модернизированной реактивной системы залпового огня «Торнадо Г».

На марше ракетный комплекс «Искандер – М» и зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф.

В Параде принимает участие комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» на базе автомобиля «КАМАЗ». Продолжает парад робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Следом на площадь въезжают новейшие машины РХБ разведки, оснащенные дистанционными средствами обнаружения радиоактивных и отравляющих средств. Они размещены на базе «УАЗ-Патриот».

10:39: На марше новейшие цифровые радиостанции стратегического управления Р-416 ГМ. Следом мимо трибуны проходит колонна аварийно-спасательный машины специального назначения МКСО и АСМ-48-031.

Парад Победы 2023 в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

КОЛОННА РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ

10:41: По площади проходит колонна из 18 ретро автомобилей Хабаровского клуба «Авторетро-100». Мимо трибун проезжают Газ-М1, ГАЗ-4, ГАЗ-67 фронтовые внедорожники, легендарная полуторка ГАЗ-АА, трехтонка ЗИС-5, прошедшие через всю Великую Отечественную войну.

10:43: Завершается Парад Победы выступлением сводного оркестра Хабаровского гарнизона под руководством полковника Вадима Пахомова, начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа.

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