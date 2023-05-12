Пошел ко дну с автомобилем: водитель слетел с дороги в водоем в Хабаровском крае

21-летнего водителя обнаружили в утонувшем автомобиле Фото: УГИБДД России по Хабаровскому краю

Насыщенная на дорожно-транспортные происшествия пятница выдалась в Комсомольске-на-Амуре. В ночь на 12 мая в промежуток с 00:00 до 02:00 водитель «Тойота-Спринтер» съехал с проселочной дороги в районе СНТ «АСЗ».

- 21-летний водитель, который ранее был лишен права управления транспортным средством, двигался со стороны Хумминского шоссе в сторону улицы 1-й Садовой. Не справившись с управлением, он совершил съезд с грунтовой дороги влево в котлован с водой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель ОГИБДД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции передали информацию в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели прибыли на место происшествия в составе трех человек. Для проведения работ сотрудники МЧС использовали гидрокостюмы. Водолазы обнаружили водителя внутри автомобиля. С помощью троса машину удалось подцепить и вытащить на берег. Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных и следственных органов.

Повезло остаться в живых пассажиру «Тойоты». Мужчина успел покинуть салон до того, как автомобиль пошел ко дну. Именно он и рассказал прибывшим на место полицейским о том, что в спасении нуждается еще один человек.

- На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия, - сообщили в инспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в целях безопасности дорожного движения водителям необходимо соблюдать скоростной режим, который позволит обеспечить постоянный контроль над движением транспортного средства и возможность принять меры к недопущению ДТП.

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