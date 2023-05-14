Череда неудач: «СКА-Хабаровск» не смог ничего противопоставить «Велесу»

После 31 тура «СКА-Хабаровск» занимает 13 строчку чемпионата Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Дальневосточная команда давно не радовала своих болельщиков победами. Такая удручающая тенденция продолжилась и в матче против «Велеса», который прошел на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово.

Игроки «СКА-Хабаровска» по ходу встречи владели мячом со значительным преимуществом, записав в актив 62 процента. Несмотря на это атакующие действия подопечных Романа Шаронова были сведены к минимуму, ведь по итогам матча было зафиксировано всего четыре удара по воротам соперника, из которых ни один не попал в створ ворот.

«Велес» адаптировался к стилю игры дальневосточников и выступал вторым номером, убегая в острые контратаки. Одна из таких произошла на 29-ой минуте. Подачу с фланга от Валерия Почивалина в высоком прыжке смог замкнуть Джамал Дибиргаджиев. Мяч рикошетом от штанги оказался за спиной вратаря «СКА-Хабаровска» Ислама Имамова. К слову, он остался единственным забитым в игре.

На 48-ой минуте легионер армейцев Жан Шарль мог восстановить паритет, но не сумел на скорости подстроиться под мяч, нанеся удар мимо ворот. В ответной атаке спустя минуту Имамова пришлось страховать защитникам гостей.

- Один тактический просчет привел к голу. Второй тайм мы за счет замен планировали создать преимущество. Сначала перевели игру в то русло, в которое хотели, создали несколько опасных атак, но второй отрезок получился рваным из-за потерь, - сказал Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровска» на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря этой победе «Велес» оторвался от зоны вылета. А дальневосточники опустились уже на 13 строчку в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет дома на стадионе имени Ленина 20 мая против «Волгаря», занимающего шестую строчку чемпионата.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Американский форвард Алекс Броадхерст подписал контракт с хабаровским «Амуром»

Плеймейкер пробудет в составе команды один сезон (подробнее)

Команд на «А» больше нет: вратарь Игорь Бобков подписал контракт с «Амуром», вновь выбрав клуб на первую букву алфавита

Хабаровский «Амур» подписал однолетний контракт с вратарем Игорем Бобковым (подробнее)

Что будет с хабаровским «Амуром» после ухода Евгения Аликина?

Голкипер заключил трехлетнее соглашение с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (подробнее)