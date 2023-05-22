«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» со счетом 2:0 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Теплая атмосфера на стадионе имени Ленина, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, для игроков и болельщиков дальневосточной команды позволила прервать затянувшуюся серию неудач. Астраханский «Волгарь» стал гостями «СКА-Хабаровска» в рамках 32-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги.

Перед началом матча состав «армейцев» претерпел значительное количество изменений. С первых минут на поле появились Ишхан Гелоян, Рустам Сосранов и Шарль, которы, обычно, выступают в роли запасных.

С первых минут хабаровчане, которые играли в белой форме, начали активный прессинг соперника. На 10-й минуте Гелоян забежал по левому флангу, сместился в центр и нанес сильный удар по воротам. Мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Одним из самых активных игроков на острие атаки выступил Жан Шарль. Его направленность на ворота была замена даже невооруженным глазом. На 39-ой минуте удар ивуарийца мог принести «СКА-Хабаровску» перевес в счете, но мяч прошел мимо створа «рамки» соперников. «Волгарь» играл вторым номером, но за первые 45 минут встречи смог нанести три удара по воротам Ислама Имамова. Тем не менее, ни один из коллективов не смог добиться перевеса.

С началом второго тайма соперники пытались перевернуть ход встречи подачей углового удара. Попытка оказалась неудачной, мяч пролетел значительно выше перекладины. На 57-ой минуте Шарль решил сыграть эффектно, чем раззадорил трибуны. В два касания, как заправский дриблер, длинноногий форвард одной ногой подбросил мяч и сразу же второй ногой перекинул его через соперника. К сожалению, прострел после таких красивых действий не нашел адресата.

Спустя минуту все тот же Шарль после череды передач убегал на рандеву с голкипером соперника. Острый угол не позволил найти лазейку в сетку. Подача углового удара после опасного момента стала для легионера удачной. Шарль головой вколотил мяч в ворота, открыв счет в матче - 1:0.

На 72-ой минуте Артем Симонян подключился к атаке, просочился сквозь двух игроков и укрепил превосходство «армейцев» ударом в правый нижний угол - 2:0. К слову, игрок огорчил свою бывшую команду.

Итог - 2:0. «СКА-Хабаровск» прервал затянувшуюся серию без побед. Следующий матч подопечные Романа Шаронова проведут 27 мая в Ярославле против «Шинника».

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