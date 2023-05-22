Плакал и твердил: «Я не хотел» - жителю Колымы изменили статью по делу о застреленной из арбалета жене

Стрела попала в шею женщины, от кровопотери пострадавшая скончалась на месте Фото: СУ СК России по Магаданской области

На Колыме перед судом предстанет 36-летний мужчина за смерть жены. Накануне супруги из поселка Усть-Омчуг поссорились из-за какого-то пустяка, о котором сейчас даже не вспомнить. Колымчанин достал арбалет, и в суматохе оружие выстрелило.

Ругаться супруги начали во время застолья в ночь с 12 на 13 февраля. Ссора случилась фактически на пустом месте, но конкретная причина пока не называется. Разборки супруги устроили при госте, но он то отключался, то уходил, поэтому тоже не знает истины.

Конфликт достиг пика, когда муж разозлился и со словами: «Сейчас я тебя завалю» ушел в комнату. Вернулся мужчина с заряженным стрелой арбалетом, чтобы припугнуть строптивую жену. 41-летняя колымчанка начала забирать оружие у супруга, и в этот момент произошел выстрел.

Колымчанин во всем сознался и раскаялся Фото: СУ СК России по Магаданской области

Стрела попала в шею женщины, от кровопотери пострадавшая скончалась на месте. Когда муж понял, что случилось непоправимое, начал плакать над телом супруги и пытаться вытащить стрелу. Успокоившись, мужчина разбудил друга, и вместе они вызвали полицию.

Колымчанин во всем сознался и раскаялся. Из квартиры у него изъяли арбалет и пневматическое оружие. Предварительно, мужчина занимался стрелковым спортом. Сначала уголовное дело было заведено по статье «Убийство», затем переквалифицировано в «Причинение смерти по неосторожности».

- Следствием собран достаточный объем доказательств, объективно подтверждающих предъявленное лицу обвинение. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, - сообщила «КП» - Хабаровск» Лилия Полищук, врио официального представителя СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Плакал над телом мертвой жены: житель Колымы подозревается в убийстве супруги из арбалета

Жителя Колымы задержали по подозрению в убийстве жены из арбалета (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дети плакали и ползли к мертвой маме: житель Хабаровска зарезал жену и оставил окровавленный труп с сыном и дочерью

Жителя Хабаровска осудили за убийство жены и попытку сбежать в Узбекистан (подробнее)

Зарезали и выкинули из окна: суд отправил в СИЗО мужа и жену, которые жестоко расправились с другом в Хабаровске

Супругов из Хабаровска отправили под стражу по подозрению в убийстве друга (подробнее)