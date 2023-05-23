Может вспыхнуть в любой момент: общественники обратили внимание на свалку пиломатериалов у железнодорожных путей в Хабаровске

Незаконную свалку опилок обнаружили на окраине Хабаровска Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Неравнодушные горожане, которые часто пользуются услугами электричек пригородного сообщения, обратили внимание на то, что в южной части Хабаровска появились непонятные кучи опилок и других пиломатериалов.

На месте побывали сотрудники Общественного народного фронта Хабаровского края, которых поразила находка. На площади около двух гектаров на Нагорной неизвестные организовали незаконную свалку коры деревьев, опилок, обрезков стволов и других пиломатериалов. Подозрение пало на лесоперерабатывающее предприятие, находящееся неподалеку от железнодорожных путей.

Специалисты, выехав на место, также обнаружили следы тяжелой техники, которая повредила древесно-кустарниковые насаждения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Ширдыкова, координатор по экспертно-проектной работе ОНФ Хабаровского края.

Общественники подготовили и направили соответствующие обращения в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и межрайонную природоохранную прокуратуру.

Данные отходы относятся к пятому классу опасности. В целях охраны окружающей среды от загрязнения они подлежат обязательному сбору. Лесоперерабатывающие предприятия должны применять специальные контейнеры, мешки и пакеты. Эта тара должна быть герметична, чтобы исключить рассыпание.

Также отходы лежат недалеко от железнодорожных путей, что может привести к риску возникновения пожара. Проезжающие поезда перевозят легковоспламеняющиеся вещества.

- Обращение от активистов было зарегистрировано в Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала «КП» - Хабаровск» Вера Гринченко, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ межрайонной природоохранной прокуратуры.

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