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Общество25 мая 2023 3:23

Пушечные залпы, фейерверк и целительная музыка: дефиле-представление «Амурских волн-2023» состоялось в Хабаровске

В Хабаровске прошел третий день международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны»
Елена БЯНКИНА
Елена БЯНКИНА
Пушечные залпы, фейерверк и целительная музыка: дефиле-представление «Амурских волн-2023» состоялось в Хабаровске

Пушечные залпы, фейерверк и целительная музыка: дефиле-представление «Амурских волн-2023» состоялось в Хабаровске

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Фестиваль «Амурские волны» в самом разгаре. В минувший вечер 11 коллективов и более 650 музыкантов выступили перед хабаровчанами и гостями города возле Спасо-Преображенского собора на площади Славы. Музыканты подарили публике незабываемые впечатления, а также оказали терапевтическое воздействие. Подробности в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Зрелище было ярким

Зрелище было ярким

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Амурские волны» проходят в краевой столице уже 11 раз. За эти годы фестиваль полюбился зрителям и уже невозможно представить май без него. В 2023 году в Хабаровске участвуют 11 коллективов, а это более 650 музыкантов. Яркие выступления, военная дисциплина, чарующая музыка – это стало визитной карточкой фестиваля.

Трибуны были заполнены зрителями

Трибуны были заполнены зрителями

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Самым масштабным выступлением является дефиле-парад военно-музыкальных оркестров, проходящий на площади Славы. Музыканты презентуют свои коллективы, тщательно подбирая программу. Дебютантом в этом году стал оркестр из Ростова-на-Дону.

Можно было услышать как марши, так и современные произведения

Можно было услышать как марши, так и современные произведения

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Начальник военного-оркестровой службы Восточного военного округа, полковник Вадим Пахомов, рассказал «Комсомольской правде», почему для выступления была выбрана именно площадь Славы.

Можно было услышать как марши, так и современные произведения

Можно было услышать как марши, так и современные произведения

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Несмотря на великолепный архитектурный ансамбль площади Ленина, эта территория отдана парадам. Как говорил Валерий Михайлович Халилов, который стоял у истоков фестиваля: «Правильно исполненная музыка воздействует терапевтически». Проведение международных военно-музыкальных фестивалей было решено проводить на площади Славы, потому что здесь видно великую реку Амур, замечательный Спасо-Преображенский Кафедральный собор. Эту площадку выбрал именно Валерий Михайлович, - прокомментировал Вадим Пахомов.

Некоторые выступления сопровождались вокальным исполнением

Некоторые выступления сопровождались вокальным исполнением

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Также Вадим Пахомов рассказал, что значит для него и коллектива участие в «Амурских волнах», и как в этом году создавалась программа выступлений.

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- 2023 год посвящен 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. 80 процентов произведений он создал, проживая в России. Мы не могли обойти стороной эту дату, ведь музыка нашей великой родины, отечества, России должна звучать в эти тяжелые времена. Фестиваль – это праздник. Он объединяет людей всех поколений, всех национальностей, ведь наша странна многоконфессиональна. В нашей программе сегодня звучал старинный марш под сопровождение роты почетного караула, колокола, которые очищают пространство и воздействуют целительно. Колокол – это символ русской культуры. Классика никогда не выходит из моды, это достояние народа. Мы долго готовились к сегодняшнему выступлению. Язык музыки нет необходимости переводить, он доступен всем.

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Оркестры сменяли друг друга, а их выступления были яркими и уникальными. Звучала классическая музыка, военные песни, попурри из песен российской и зарубежной эстрады, а оркестр Lena River Brass Республики Саха (Якутия) удивил публику исполнением национальной музыки на народных инструментах.

Музыканты постоянно изобретают все новые подходы для своих выступлений

Музыканты постоянно изобретают все новые подходы для своих выступлений

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Как они это делают? Только при помощи инструментов? Поверить не могу, это круто, - прокомментировала зрительница Александра.

Местом проведения выбрана площадь Славы

Местом проведения выбрана площадь Славы

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Впервые в Хабаровске принял участие в фестивале Военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации из Ростова-на-Дону. Музыканты презентовали зрителям микс строевых песен, мелодий «Руки вверх» и других популярных групп. Дебют состоялся под громкие овации восторженных зрителей.

Местом проведения выбрана площадь Славы

Местом проведения выбрана площадь Славы

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Отклик у публики нашло и выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Курсанты очаровали зрителей. О секрете успеха коллектива и впечатлениях о Хабаровске рассказал дирижер Михаил Мельник.

Можно было услышать и игру на балалайке

Можно было услышать и игру на балалайке

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- К счастью, это не первая наша встреча с Хабаровском. Здесь очень тепло и гостеприимно. Ребята рады участвовать в фестивале, для них это первая гастроль. Особенно приятно, что в такой атмосфере они получают свой первый масштабный военно-музыкальный опыт. Программа была выбрана интуитивно и по собственным предпочтениям. Мы просто рады играть для вас, - прокомментировал Михаил Мельник.

Местом проведения выбрана площадь Славы

Местом проведения выбрана площадь Славы

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Три часа зрелищного музыкального действа пролетели стремительно. Участники выложились по полной, а публика осталась очень довольна. Завершился концерт выступлением всех коллективов, залпами пушек и праздничным фейерверком. Если у вас появилось желание посетить мероприятие – второй концерт на площади Славы состоится в 19:30 25 мая.

Местом проведения выбрана площадь Славы

Местом проведения выбрана площадь Славы

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Местом проведения выбрана площадь Славы

Местом проведения выбрана площадь Славы

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

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