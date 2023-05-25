Пушечные залпы, фейерверк и целительная музыка: дефиле-представление «Амурских волн-2023» состоялось в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Фестиваль «Амурские волны» в самом разгаре. В минувший вечер 11 коллективов и более 650 музыкантов выступили перед хабаровчанами и гостями города возле Спасо-Преображенского собора на площади Славы. Музыканты подарили публике незабываемые впечатления, а также оказали терапевтическое воздействие. Подробности в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Зрелище было ярким Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Амурские волны» проходят в краевой столице уже 11 раз. За эти годы фестиваль полюбился зрителям и уже невозможно представить май без него. В 2023 году в Хабаровске участвуют 11 коллективов, а это более 650 музыкантов. Яркие выступления, военная дисциплина, чарующая музыка – это стало визитной карточкой фестиваля.

Трибуны были заполнены зрителями Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Самым масштабным выступлением является дефиле-парад военно-музыкальных оркестров, проходящий на площади Славы. Музыканты презентуют свои коллективы, тщательно подбирая программу. Дебютантом в этом году стал оркестр из Ростова-на-Дону.

Можно было услышать как марши, так и современные произведения Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Начальник военного-оркестровой службы Восточного военного округа, полковник Вадим Пахомов, рассказал «Комсомольской правде», почему для выступления была выбрана именно площадь Славы.

Можно было услышать как марши, так и современные произведения Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Несмотря на великолепный архитектурный ансамбль площади Ленина, эта территория отдана парадам. Как говорил Валерий Михайлович Халилов, который стоял у истоков фестиваля: «Правильно исполненная музыка воздействует терапевтически». Проведение международных военно-музыкальных фестивалей было решено проводить на площади Славы, потому что здесь видно великую реку Амур, замечательный Спасо-Преображенский Кафедральный собор. Эту площадку выбрал именно Валерий Михайлович, - прокомментировал Вадим Пахомов.

Некоторые выступления сопровождались вокальным исполнением Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Также Вадим Пахомов рассказал, что значит для него и коллектива участие в «Амурских волнах», и как в этом году создавалась программа выступлений.

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- 2023 год посвящен 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. 80 процентов произведений он создал, проживая в России. Мы не могли обойти стороной эту дату, ведь музыка нашей великой родины, отечества, России должна звучать в эти тяжелые времена. Фестиваль – это праздник. Он объединяет людей всех поколений, всех национальностей, ведь наша странна многоконфессиональна. В нашей программе сегодня звучал старинный марш под сопровождение роты почетного караула, колокола, которые очищают пространство и воздействуют целительно. Колокол – это символ русской культуры. Классика никогда не выходит из моды, это достояние народа. Мы долго готовились к сегодняшнему выступлению. Язык музыки нет необходимости переводить, он доступен всем.

Фестиваль ежегодно радует хабаровчан Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Оркестры сменяли друг друга, а их выступления были яркими и уникальными. Звучала классическая музыка, военные песни, попурри из песен российской и зарубежной эстрады, а оркестр Lena River Brass Республики Саха (Якутия) удивил публику исполнением национальной музыки на народных инструментах.

Музыканты постоянно изобретают все новые подходы для своих выступлений Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Как они это делают? Только при помощи инструментов? Поверить не могу, это круто, - прокомментировала зрительница Александра.

Местом проведения выбрана площадь Славы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Впервые в Хабаровске принял участие в фестивале Военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации из Ростова-на-Дону. Музыканты презентовали зрителям микс строевых песен, мелодий «Руки вверх» и других популярных групп. Дебют состоялся под громкие овации восторженных зрителей.

Местом проведения выбрана площадь Славы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Отклик у публики нашло и выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Курсанты очаровали зрителей. О секрете успеха коллектива и впечатлениях о Хабаровске рассказал дирижер Михаил Мельник.

Можно было услышать и игру на балалайке Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- К счастью, это не первая наша встреча с Хабаровском. Здесь очень тепло и гостеприимно. Ребята рады участвовать в фестивале, для них это первая гастроль. Особенно приятно, что в такой атмосфере они получают свой первый масштабный военно-музыкальный опыт. Программа была выбрана интуитивно и по собственным предпочтениям. Мы просто рады играть для вас, - прокомментировал Михаил Мельник.

Местом проведения выбрана площадь Славы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Три часа зрелищного музыкального действа пролетели стремительно. Участники выложились по полной, а публика осталась очень довольна. Завершился концерт выступлением всех коллективов, залпами пушек и праздничным фейерверком. Если у вас появилось желание посетить мероприятие – второй концерт на площади Славы состоится в 19:30 25 мая.

Местом проведения выбрана площадь Славы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Местом проведения выбрана площадь Славы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

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