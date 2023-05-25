«Зрелищный, яркий и мощный!»: оркестранты фестиваля «Амурские волны» выступили для солдат-срочников в Хабаровске

Жара не помешала оркестру и танцорам из Якутии выступить на высшем уровне Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске 22 мая стартовал самый крупный музыкальный фестиваль с участием оркестров из разных регионов России. Масштабы мероприятия впечатляют, это XI Международный фестиваль «Амурские волны». Фестиваль стал настоящей визитной карточкой не просто Хабаровского края, но и всего дальневосточного региона.

"Амурские волны" стали визитной карточкой дальневосточного региона Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году 11 оркестров, в сопровождении хореографических и вокальных коллективов, выступают для жителей края. 25 мая в 10:30 утра на площади Славы прошел еще один концерт фестиваля - для военнослужащих, проходящих срочную службу.

- Это один из самых крупных музыкальных проектов, которые проводятся у нас. Есть большой фестиваль «Спасская башня» в Москве, и вот у нас на ДВ похожий единственный проект - «Амурские волны», - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Вдовина, режиссер фестиваля «Амурские волны», краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.

Концерт прошел для срочников Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как отметила режиссер, в этом году 11 оркестров из разных уголков России представляют лучшие программы, они всегда поражают своим разнообразием, зрители слышат не только классические произведения, но и современные хиты, а номера сопровождаются крутой хореографией и вокалом.

- Зрелищный, крутой, масштабный, яркий фестиваль. Интересный факт - участников в этом году больше, чем 700 человек, и это только оркестрантов. Фестиваль всегда проходит в течение недели, открывается сольными концертами. 22 числа состоялись концерты в ГДК, в краевом дворце дружбы «Русь», и в Доме офицеров Восточного Военного округа, сольные программы представили оркестры из Владивостока, духовой оркестр «Лена Ривер Брас» из Якутии, и другие.

Форма у оркестрантов была великолепной Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году среди коллективов появился новичок - дебютантом стал военный оркестр южного округа из города Ростов-на-Дону.

Локация на площади Славы выбрана не случайно, здесь очень красиво, во время выступления мощи и масштабности оркестрам добавляют соборные колокола. 25 мая с утра в Хабаровске палило яркое солнце, и купола собора красиво переливались в лучах.

Зрители были в восторге Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Несмотря на жару, оркестры выступили шикарно, особенно сложно могло быть коллективу из Якутии, танцоры были в национальных костюмах и унтах из оленьих шкур, но ребята не жаловались, вышли и станцевали национальный корякский танец. Зрители были в восторге.

- 28 числа у нас начнется все с большого марш-парада всех участников-оркестрантов, они пройдут от площади Ленина до Комсомольской площади, и завершится все большим концертом на Комсомольской площади, где оркестранты представят свои платц-концерты, сольные выступления.

Каждый номер - уникальный Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

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