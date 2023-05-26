Несколько лет водила людей за нос: риелтор обманула жителей Хабаровска на 11 миллионов рублей

Женщину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания Фото: Прокуратура Хабаровского края

Несколько лет подряд жительнице Хабаровска удавалось выходить сухой из воды несмотря на незаконные действия. Центральный районный суд Хабаровска поставил точку в длительном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствию удалось установить, что 31-летняя жительница Хабаровска занималась предоставлением риелторских и юридических услуг. Пострадавшими признали девять человек, у которых в общей сложности было похищено более 11 миллионов рублей.

- Первое преступление было совершено в период с 2016 по 2018 год. Первое обращение в полицию было подано в 2018 году. Деньги брала на разные цели: кому-то обещала оказать услуги по приобретению квартир и запрашивала денежные средства на первоначальный взнос, залог и страховку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения Хижнякова, старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска.

Также женщина обещала ряду людей юридически помочь вернуть долги и оспорить завещание. При этом брала деньги, но в суд не обращалась. Одному из потерпевших было представлено поддельное решение суда.

- Всего в процессе расследования было установлено девять пострадавших. Минимальная сумма, похищенная осужденной, составляет 113 тысяч рублей, а самая крупная - два миллиона 113 тысяч рублей.

Одной из потерпевших оказалась тетя ее супруга. Аферистка попросила женщину оформить на себя кредит в размере 430 тысяч рублей, однако платить за него никто не собирался.

- Эти средства женщина тратила на личные нужды, при этом не купив ничего ценного.

Суд назначил виновной наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима, однако исполнение приговора отсрочено до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

«КП» - Хабаровск» стало известно, что у осужденной - четверо детей. При этом двое из них родились в 2021 году. То есть исполнение наказания не может быть начато ранее 2035 года. Интересным является то, что женщина может ни дня не провести в колонии, если будет добросовестно исполнять обязанности по воспитанию детей.

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