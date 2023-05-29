Яркий финальный аккорд: фестиваль «Амурские волны - 2023» завершился марш-парадом в Хабаровске

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Праздничная неделя, приуроченная к 165-летию Хабаровска, была насыщенной и активной. Главным подарком для жителей и гостей города стал фестиваль военных оркестров «Амурские волны». Музыканты 11 коллективов из разных городов страны дали больше десятка концертов на различных площадках города. В минувшее воскресенье участники фестиваля промаршировали по главной улице Хабаровска и обрадовали публику запоминающимися выступлениями.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сложно уже представить празднование дня рождения Хабаровска без «Амурских волн». В одиннадцатый раз краевая столица принимает у себя участников фестиваля. С каждым годом зрелище становится все масштабнее.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сотни хабаровчан и гостей города пришли посмотреть на марш-парад, который состоялся в самом центре города. Музыканты стройными колоннами прошли по Муравьева-Амурского, подготовив сюрпризы для публики. Строевая песня, марши, попурри из советских мультфильмов, зарубежная классика, «Руки вверх!» и «Любэ» - зрители могли выбрать из этого великолепия свои любимые композиции.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Танцоры из Якутии словно в транс вводили. Сочетание танца с музыкой произвело на меня приятный эффект. Вроде стоишь на солнышке, а мыслями переносишься в заснеженные просторы, - поделилась впечатлениями хабаровчанка Лариса.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Музыканты не только радовали музыкой, но и устраивали интерактивы. Например, просили зрителей хлопать в нужных местах, а самому активному участнику дали ударить в бубен.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Я был в восторге от происходящего. В какой-то момент осознал, что начали болеть лицевые мышцы от постоянной улыбки. Люблю такие мероприятия. Живая музыка в исполнении оркестров проникает в душу. Участники шествия двигались по очереди, останавливаясь на перекрестках, где давали мини-представления, - рассказал Сергей, зритель.

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Замкнули шествие барабанщики, которые своим выступлением зажгли публику. Фестиваль «Амурские волны - 2023» завершен. С нетерпением ждем следующего года, чтобы снова увидеть музыкантов!

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Яркий финальный аккорд: марш-парад завершил фестиваль «Амурские волны – 2023» в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

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