Остановка в труху: водитель «с сюрпризом» устроил переполох в Охотске

Тяжелый внедорожник уберег водителя от травм Фото: ГИБДД России по Хабаровскому краю

Утреннее происшествие в рабочем поселке Охотск могло остаться без внимания, если бы не странные детали случившегося. Около 7:30 утра 30 мая неизвестный на внедорожнике Toyota Hilux-Surf снес автобусную остановку и по инерции продолжил движение, угодив в частный дом неподалеку.

Спустя некоторое время очевидцы, заметив торчащий из дома внедорожник, позвонили в полицию и поделились своей находкой. Искать виновника ДТП долго не пришлось. Им оказалась 38-летняя местная жительница.

- По словам женщины, она взяла автомобиль у мужа и поехала по делам. На скорости около 60 километров в час у него пробило колесо, вследствие чего машина совершила столкновение с автобусной остановкой. Не справившись с управлением, автомобиль выехал за пределы дороги и столкнулся с частным домом. К счастью, он оказался давно заброшен, и в нем никто не проживал, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель ОГИБДД России по Хабаровскому краю.

Машина пробила остановку насквозь Фото: ГИБДД России по Хабаровскому краю

К удивлению сотрудников правоохранительных органов, у виновницы аварии не было не только опыта, но и официального разрешения на управление транспортным средством. Отсутствие водительского удостоверения тем временем не помешало ей взять дома ключи и отправиться в путь.

Найти женщину удалось дома. Она просто решила никому не рассказывать о случившемся и скрыться с места происшествия. Местная жительница не отказалась от медицинского освидетельствования. Тесты показали отсутствие алкоголя в крови, как, впрочем, и любых других веществ.

- В данной ситуации владелец машины не знал о том, что транспортное средство взяла супруга. Привлечь ее к ответственности из-за отсутствия водительского удостоверения не удастся. Администрация рабочего поселка в судебном или досудебном порядке будет взыскивать причиненный ущерб, - пояснили в ведомстве.

При этом правоохранители еще не завершили проверку. Не исключено, что женщина могла взять вину за происшествие на себя, не находясь при этом за рулем.

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