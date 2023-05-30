Междоусобица «черных» и «красных»: криминальный босс стоял за кровавой дракой заключенных в колонии строгого режима Амурска

Заключенные били неугодных кулаками, ногами, деревянными брусками и обрезками металлических труб. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Почти два года прошло после кровавых беспорядков в колонии строгого режима в Амурске, а новые детали продолжают появляться. Тогда в смертельной драке сошлись две касты заключенных. Одни устанавливали свои порядки, другие - решили пресечь эти попытки. И только сейчас вскрылась тайна, кто манипулировал заключенными и подстрекал их на беспорядки.

БЕСПОРЯДКИ В КОЛОНИИ АМУРСКА: ЧТО ИЗВЕСТНО

В ИК-14 попадают осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вымогатели, убийцы, насильники, организаторы ОПГ живут по криминальным законам и делятся на касты. Одни - «красные» - предпочитают сотрудничать с администрацией колонии, другие - «черные» - не идут на контакт и соблюдают строгую внутреннюю иерархию. Между этими двумя сообществами и произошла драка.

Беспорядки в ИК-14 вспыхнули в ночь с 4 на 5 сентября 2021 года. В первые же минуты заговорили о бунте, позже ситуация начала проясняться. Причина крылась в действиях 40-летнего заключенного Сергея М. Он возвысился перед остальными сидельцами и стал неформальным лидером - «смотрящим». Хотя на подобный пост, согласно криминальным законам, назначают только лидеры преступного мира - «воры в законе».

Сергей М. и его помощник 34-летний Артем Е. были из числа «красных» и сотрудничали с руководством ИК. Мужчины принуждали строго соблюдать правила колонии, докладывали об обстановке среди контингента администрации и собирали с заключенных деньги в «общак» (криминальную кассу). Это не понравилось 44-летнему криминальному лидеру, который находился на воле и имел влияние на «черных» сидельцев ИК.

Узнав о возвышении Сергея, этот преступный босс захотел подвинуть конкурента и стал подстрекать к этому лояльных заключенных. Слова для убедительности подкреплял угрозами: «Либо вы его, либо я с вами расправлюсь». На дело согласились 12 сидельцев в возрасте от 28 до 46 лет.

ДРАКА В КОЛОНИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Кем же был Сергей М. и почему смог возвыситься в колонии? Известно, что он загремел в места не столь отдаленные еще в нулевых годах. Тогда еще 19-летний парень обворовывал на Камчатке японских туристов, за что попался милиции. Сергея посадили в изолятор, откуда он сбежал, напал на милиционера и расстрелял его из табельного пистолета. Затем парень освободил сокамерников, и вместе они забрали автоматы из оружейной комнаты.

Вооружившись, бандиты хотели угнать самолет, но по пути к аэродрому разругались и разошлись. Тогда Сергей захотел отомстить человеку, который, как он считал, рассказал о его делишках с туристами милиции. Предполагаемого обидчика парень застал дома и расстрелял из автомата.

После Сергей ворвался в больницу, взял в заложники двух женщин, угнал автобус и поехал на аэродром. Куда он хотел направиться - неизвестно. В пути топливо закончилось, и парня задержали сотрудники правоохранительных органов. Приговор - 26,5 года лишения свободы и народное прозвище «камчатский потрошитель».

Именно из-за безбашенности Сергея никто из заключенных ИК-14 не решился ему перечить. А рядом с ним всегда была его «правая рука» - Артем Е. Этот бывший фитнес-тренер попал в колонию за разбои и вымогательства денег у тех, кто, как он считал, небедно живет и промышляет наркотиками в Комсомольске.

ДРАКА В ИК-14 В АМУРСКЕ: ЧТО ПРОИЗОШЛО

«Черные» сидельцы по указке своего криминального босса вооружились всем, что могло нанести увечья, и двинулись в лагерное общежитие. Они напали на Сергея и Артема, под раздачу попали еще шестеро заключенных. Били кулаками, ногами, деревянными брусками и обрезками металлических труб. Сергей и Артем получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один сиделец попал в реанимацию с гематомой мозга, двоих госпитализировали с ушибами и переломами. Одному заключенному помощь врачей не потребовалась.

Беспорядки были подавлены силами сотрудников колонии, ввода спецназа не потребовалось. После драки было заведено несколько уголовных дел: криминального лидера обвинили в подстрекательстве к применению насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии. 46-летнему заключенному вменили организацию применения насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного.

Восьмерых сидельцев (от 28 до 42 лет) обвинили по статьям «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного» и «Причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью группой лиц». Еще двое мужчин (35 и 29 лет) ответят за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе расследования уголовного дела следствием допрошен широкий круг свидетелей, проведен ряд экспертиз, а также иных следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемых преступлений и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Уголовное дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

- Ранее один из соучастников преступлений (12-й сиделец заключил досудебное соглашение - прим. ред.) приговорен к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии особого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Всем обвиняемым грозят внушительные сроки: от четырех лет до пожизненного лишения свободы.

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