Бежал по улице в чем мать родила: обнаженный паркур посреди города устроил житель Комсомольска

Прохожие останавливались посреди пути, недоумевая от происходящего Фото: скриншот из видео

Едва Комсомольск-на-Амуре отошел от голого дебошира, нападавшего на прохожих во дворе многоэтажки, как очевидцы сняли новый случай эксгибиционизма. На этот раз мужчина в костюме Адама устроил настоящий бег с препятствиями на улицах города.

Свидетель снял происходящее на видео. На кадрах абсолютно голый и босой мужчина бежит по улице. Сопровождается действо рыками и криками. Затем разминка превращается в настоящий паркур. Мужчина делает кувырок через голову посреди тротуара, встает и мчит дальше. Серию упражнений продолжает бег с высоко поднятыми коленями.

Очевидцы голой тренировки снимали происходящее на видео. Объективы смартфонов мужчину от демонстрации гениталий не остановили. Он добежал до остановки и скрылся за ней. В это время на улице было много прохожих, которые лицезрели выходку. Мужчину никто останавливать не пытался. Сколько километров он умудрился преодолеть в таком виде, неизвестно. В конце улицы «спортсмен» победно вскинул руки в небо, напугав проходившую мимо девушку, а затем продолжил свой путь.

Остается неизвестным, что побудило мужчину на подобные голые представления. Видео разлетелись по городским пабликам, и сразу возникли десятки предположений. Тем не менее истинную причину знает лишь сам бегун. В правоохранительные органы по данному делу не обращались.

Несмотря на все мнимое веселье, мужчина таким образом нарушает закон. К счастью, не сообщалось о том, что его пробежку видели дети. Несмотря на это, подобные выходки грозят как минимум штрафом, если на него все же напишут заявление.

- Подобные действия квалифицируются как мелкое хулиганство. Нарушителю общественного порядка грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Напомним, почти такой же случай произошел в Комсомольске 26 мая. Тогда неизвестный мужчина вышел голым во двор и стал нападать на прохожих. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому не смог нанести урон людям. Жителей двора возмутили подобные действия, ведь дебошир громко ругался и беспокоил соседей. В конфликте с голым драчуном никто не пострадал, позже он сам покинул «боевую арену» и ушел домой.

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