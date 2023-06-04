«Ты че, падла, ты че, козел»: охранник отпинал пациента на крыльце стоматологии в Хабаровске

Охранник прогонял пьяного пациента ногами и матом Фото: скриншот из видео

В Сеть попало видео с охранником одной из стоматологий Хабаровска. Он пытался прогнать сидевшего на крыльце пациента, несколько раз пнув его ногами. Сотрудник так увлекся, что не заметил людей вокруг, а когда опомнился, резко исправился и даже помог лежащему встать на ноги.

Видео с «доблестным» работником клиники «Стомадент-ДВ» на Тихоокеанской поделились подписчики телеграм-канала @moygorod_khv. Ролик начинается с момента, когда охранник обращается к сидящему мужчине, явно принявшим на душу, со словами «Вставай давай!». Но незваный гость даже не подумал уходить. Тогда в дело пошли ноги.

- Ты че, падла, ты че, козел! – возмутился охранник, пиная человека.

После нескольких ударов работник клиники заметил людей, наблюдавших за происходящим. Судя по голосу за кадром, очевидцами стали отец с маленьким ребенком. Присутствие свидетелей вразумило беспредельщика. Он сразу подхватил пострадавшего под руку и помог ему подняться. Но далеко уйти мужчина не смог. Сделав несколько неуверенных шагов, он рухнул на газон. Охранник снова попытался поднять его, но в ответ услышал несколько «ласковых» в свой адрес.

Конец этой истории остался за кадром. Судя по всему, работник стоматологии оставил мужчину отдыхать на траве, а сам удалился на рабочее место.

К слову, в Хабаровске регулярно случаются странные ситуации из-за перебора со спиртным. В прошлом месяце жители Юного микрорайона заметили спящего на тротуаре мужчину, в руках у которого была граната. На место приехала полиция и оцепила территорию. Позже выяснилось, что граната оказалась реквизитом для страйкбола.

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