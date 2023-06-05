«Времени думать не было»: восьмиклассник из Хабаровска бросился в штормящее море ради спасения двух девочек

Владимир планирует связать свою жизнь со службой в МЧС Фото: предоставлено героем публикации

Летний отдых на море - это всегда приятное мероприятие. Особенно если проводишь его в компании семьи и друзей. В один из августовских дней 14-летний Владимир Голованов из Хабаровска со своими друзьями проводил время на песчаном пляже в Приморском крае. Ветреная погода штормила море так, что волны сбивали с ног даже взрослых людей. Но не все успели выйти из воды. Надувной матрас с двумя людьми в спасательных жилетах начало относить все дальше от берега.

Группа отдыхающих первой заметила, что людям на матрасе нужна помощь. Они привязали детский спасательный круг к веревке и пытались добросить его до унесенных от берега подростков. Как выяснилось, это были две девочки 12-14 лет.

- Все произошло 9 августа. Толком не помню, как полез в воду, все было на эмоциях. Старался быстро среагировать, чтобы максимально оперативно вытащить людей на матрасе, - рассказал «КП» - Хабаровск» кадет школы МЧС Владимир Голованов.

Подросток бросился в воду и стал двигаться вдоль волн. Преодолевая сильное сопротивление Японского моря, Володя добрался до выбившихся из сил девочек. Схватив их за жилеты, юный спасатель начал грести к берегу, пока не достиг цели.

- Я в этот момент ни о чем не думал, сделал все на автомате, потому что времени думать не было - надо быстрее плыть и спасать людей.

Такой поступок мог стать отличным поводом для написания школьного сочинения на тему «Как я провел лето». Но награда нашла героя немного позднее.

28 мая в Хабаровске военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России во время торжественной линейки вручили школьникам награды за участие в параде Победы 9 мая. Но одна среди них отличалась - медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Владимиру ее вручил помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

- Очень почетно, что такие кадеты служат в школе МЧС в Хабаровске. Мужественные, решительные, хладнокровные действия школьника позволили предотвратить трагедию и спасти девочек, - отметил Виталий Дарчия.

Хабаровской школе МЧС есть кем гордиться. Директор учебного заведения также отметила активность ученика восьмого класса.

- Владимир учится в нашей школе с седьмого класса. За время учебы показал себя как прилежный, инициативный и активный ученик. Среди предметов особое предпочтение отдает естественнонаучным дисциплинам. В классном самоуправлении возглавляет спортивный сектор. Он с интересом организовывает для одноклассников мероприятия спортивной направленности, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Березюк, классный руководитель Владимира.

Также в школе отметили активное участие родителей в делах класса и школы.

- Владимир воспитывается в многодетной семье, поэтому помощь близким прививаем с самого детства. Вообще, он отзывчивый, справедливый и бесстрашный, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Голованова, мама Владимира.

Перевод в школу МЧС был обдуманным шагом. По словам героя, он собирается продолжать идти по пути спасателя и после выпуска планирует поступить в институт МЧС во Владивостоке на Русском острове.

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