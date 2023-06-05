В Хабаровске прошел полумарафон "Забег.РФ" Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Около тысячи спортсменов приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» в Хабаровском крае в выходные на 3 и 4 июня 2023 года в Хабаровске. Пробежать можно было четыре разные дистанции, самые выносливые осилили 21,1 километра трассы. Участие в марафоне принимали и дети, и взрослые. Каждый получил брендовую футболку и медаль. Всего на дистанции вышло 967 человек.

Также 4 июня стало известно о запуске прямых авиарейсов из Хабаровска в Санкт-Петербург. Перевозить пассажиров будет компания «Аэрофлот» три раза в неделю на лайнерах Boeing 777. Теперь хабаровчане могут летать до Петербурга без пересадок в Москве.

Не обошлось на выходных в Хабаровске без страшных происшествий. Хозяйка нашла свою кошку в полумертвом состоянии. Над животным издевались дети, кошку поджигали, оторвали хвост и избивали. Теперь ей грозит ампутация лапы. Хозяйка написала заявление в полицию и надеется, что виновные понесут ответственность за свои поступки.

Еще одно страшное событие случилось в селе Бичевая Хабаровского края. Здесь в пожаре погибла 54-летняя женщина. Тело ее нашли под грудой обугленных досок. Жители села еще долго будут помнить этот страшный пожар.

Следователи собирают материалы и доказательства по факту убийства мужчины на Колыме. Преступление произошло в результате конфликта двух незнакомых людей - мужчины и женщины. Подозреваемая возвращалась домой и увидела своего обидчика лежащим в подъезде, она вспомнила решила наказать мужчину за старый конфликт. Пострадавший скончался на месте.

Еще один неприятный случай произошел возле стоматологии в Хабаровске. Охранник решил ногами прогнать пациента, сидевшего на крыльце. Видео попало в Сеть.

Жителям Хабаровска напомнили, что в скором времени в части районов города в июне 2023 года отключат горячую воду. Отключение пройдет 6-19 числа из-за ремонта на ТЭЦ-3. «КП» - Хабаровск» опубликовала график отключения горячей воды в июне.

Люди вживую увидели знаменитого тигра Грома в ЕАО. Зверь сидел в кустах и наслаждался хорошей погодой. Это произошло в районе Помпеевки. Очевидцы сняли тигра на камеру телефона. К счастью, обошлось без ЧП.

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Сразу два ярких природных явления зафиксировали в выходные приморцы. Сначала мощнейшая молния ударила прямо в бухту Золотой рог во Владивостоке. Страшное зрелище поймали на камеры смартфонов.

Второе событие произошло в небе. Прямо во время полета из Владивостока в Москву молния ударила в самолет. Пассажиры услышали только хлопок, однако на мониторах вспышку удалось зафиксировать. Полет продолжился, самолет приземлился по графику.