Тело нашли среди сгоревших досок: женщина погибла в огне в Хабаровском крае

Труп женщины нашли под завалами из досок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители небольшого спокойного село Бичевая еще долго будут вспоминать трагедию, которая произошла днем 3 июня. Под обугленными досками, которые еще утром служили стенами соседского дома, нашли тело женщины.

Слишком поздно

В маленьком селе Бичевая проживает чуть больше тысячи человек. Почти все здесь знакомы друг с другом. Жизнь у местных тихая и спокойная. Поэтому любое ЧП в селе – это ситуация «из ряда вон». Даже те, кто десятки лет прожил в поселке, не могут вспомнить, случалось ли здесь что-то настолько же ужасное, как то, что произошло в субботний день.

Жители улицы Школьной заметили дым со стороны соседского дома. Подойдя ближе, они увидели языки пламени, вырывающиеся из окон. Огонь с каждой секундой все больше поглощал дом, расползаясь вверх по крыше. Очевидцы сразу позвонили в «101», но уже тогда было понятно, что деревянную постройку не спасти.

Пожарные больше трех часов тушили огонь Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

Расчеты приехали на вызов, но было поздно. Пожар был настолько сильным, что у спасателей ушло больше трех часов, чтобы полностью потушить огонь. Когда стихию все-таки удалось обуздать, оставшиеся от здания руины принялись осматривать дознаватели. Уже скоро они сообщили печальную новость: внутри в момент пожара находилась женщина. Ее тело нашли среди сгоревших вещей в одной из комнат.

Официальная информация

В краевом управлении МЧС рассказали об обстоятельствах трагедии. 3 июня они получили сообщение о пожаре и направили к месту ЧП два подразделения. Распространение огня спасателям удалось остановить за 10 минут. Примерно в 16:12 было ликвидировано открытое горение, но понадобилось еще около трех часов на то, чтобы пролить водой все конструкции дома.

- Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. При разборе конструкций пожарные нашли тело 54-летней хозяйки дома. Сама постройка полностью уничтожена огнем, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дом полностью сгорел Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

В управлении пока не называют причины случившегося. На месте работают дознаватели. Вероятно, следком начнет проверку по факту гибели человека.

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