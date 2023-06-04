Рюкзаком по голове: женщина убила своего обидчика в Магадане

Реконструкция убийства в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Обиженная женщина способна на многое. В момент поддавшись эмоциям, она может совершить то, о чем будет жалеть всю жизнь. Именно так произошло с 33-летней жительницей Магадана, которая в гневе до смерти забила своего обидчика.

Страшная картина

Воскресное утро 9 апреля не было особенным. Многие отсыпались после рабочей недели, занимались домашними делами. Но для жильцов дома на Якутской, 51 Б все было иначе. Людей разбудил непонятный шум и голоса в подъезде. Самые любопытные начали выходить из квартир, чтобы узнать, что случилось. Но они не могли даже представить ту картину, которая развернулась в общем коридоре пятиэтажки.

В подъезде стояли полицейские, а перед ними неподвижно лежал мужчина. Его тело утром нашли жильцы пятиэтажки, поначалу подумав, что кто-то просто уснул на лестничной площадке. Но присмотревшись, они поняли, что человек не дышит, и позвонили в «102».

Тело мужчины лежало в общем коридоре Фото: СУ СК России по Магаданской области

Не смогла пройти мимо

Полиция установила, что мужчина умер не естественной смертью. К расследованию подключился следком. После долгих поисков возможных очевидцев и опросов жильцов сотрудникам СКР удалось установить подозреваемую в убийстве. Они задержали 33-летнюю жительницу Магадана, которая проживала в том же доме на Якутской. Женщина раскололась во время допроса и рассказала, что произошло в ночь на 9 апреля.

Накануне Ольга (имя изменено, - прим. ред.) отдыхала в гостях у своего знакомого. Поздним вечером она возвращалась домой и, зайдя в подъезд, увидела лежащего на полу мужчину. Женщина узнала его. Буквально день – два назад они поругались. Словесная ссора так сильно задела гордость женщины, что она не смогла пройти мимо своего обидчика.

Подойдя к лежащему мужчине, Ольга замахнулась на него рюкзаком. Приложив всю силу, она дважды ударила беззащитного человека по голове тяжелой сумкой и беззаботно ушла домой. Уже позже она узнала, что нанесенные ею травмы оказались смертельными. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

Рюкзак, которым был убит мужчина Фото: СУ СК России по Магаданской области

Официальная информация

Расследование убийства все еще продолжается, но в областном следкоме поделились некоторыми подробностями случившегося.

- Погибшим оказался мужчина 43 лет. Он раньше не был знаком с подозреваемой. Причиной нападения стал словесный конфликт, произошедший между мужчиной и женщиной накануне. Задержанную взяли под стражу до конца расследования, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следователи готовятся передать дело в суд. Они собирают доказательства вины подозреваемой и устанавливают подробности убийства.

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