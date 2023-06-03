Показался во всей красе: знаменитого тигра Грома вживую увидели люди в ЕАО

Зверь сидел в кустах и, кажется, грелся в лучах солнца Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Очередное и не менее эффектное появление известного тигра Грома произошло в ЕАО. Знаменитый своим грозным рыком хищник на этот раз повстречался людям. Зверь сидел в кустах и, кажется, грелся на солнышке.

Громкое заявление

- Тигр Гром в Еврейской автономной области впервые сфотографировался не на фотоловушку, а на мобильный телефон. Встреча произошла в районе Помпеевки, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Обошлось без ЧП: люди не пострадали, Гром - тоже. Краснокнижному зверю как будто было все равно на прохожих. Судя по фото, тигр обратил внимание на «пришельцев», посмотрел в их сторону и не проявил никакого интереса.

Гром прославился своими яркими появлениями в фотоловушках Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Гром прославился своими яркими появлениями в фотоловушках. В отличие от собратьев, этот тигр громогласно оповещает всех обитателей тайги о своем приближении. Во время обхода владений, редкий хищник постоянно «разговаривает», особенно перед тем, как пометить маркировочное дерево.

Прославленное семейство

Тигр Гром был обречен стать известным. Его родители - не менее знаменитые кошка по кличке Светлая и «президентский» хищник Борис. Когда они были маленькими, едва не погибли. Тигрят вовремя нашли люди и передали специалистам.

Курс реабилитации помог хищникам восстановиться и стать полноценными хозяевами тайги. Тигров выпустили на свободу в 2014 году, Борису повезло больше - домой его «провожал» Владимир Путин. Позже Светлая и Борис встретились и произвели потомство. На свет появился Гром и его сестра - Гроза.

Выйдя из-под опеки матери, молодой и уверенный Гром начал планомерно захватывать территорию своего отца. В итоге хищник выдавил Бориса с участка и стал его полноценным хозяином. За свою четырехлетнюю жизнь Гром несколько раз становился отцом.

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