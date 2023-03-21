«Включил противотуманки»: тигр Гром попал на видео во время ночной прогулки в ЕАО

Хищник посмотрел прямо в камеру, а затем пошел по своим делам Фото: скриншот из видео

Центр «Амурский тигр» опубликовал очередное видео с краснокнижным хищником. Прогулка Грома в лесах ЕАО попала в объектив фотоловушки. Ночью шел снег, поэтому зрелище получилось эффектным: грациозное животное медленно передвигается по сугробам, а затем издает громогласный рык.

- Ему не нравится погода, и он выражает по этому поводу свое «фи», - прокомментировали видеозапись в центре «Амурский тигр».

Появления Грома всегда эффектные и оправдывают его имя. Его, кстати, выбрали пользователи соцсетей, а сестру тигра назвали Грозой. Гром регулярно обходит свои владения и славится своей «разговорчивостью». В отличие от других сородичей, он громко оповещает жителей тайги о своем приближении, прежде чем поставить метку на маркировочном дереве.

- Такие деревья служат тиграм для получения информации. Соседи оставляют друг другу метки, который несут информацию о поле, возрасте, физиологическом состоянии другого тигра. У каждого такой запах индивидуален, поэтому особи точно знают, кто именно проходил мимо него, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Другой отличительной особенностью видео с Громом стали горящие, как два прожектора, глаза. Хищник посмотрел прямо в камеру, сверкнув в ночи своим взглядом. Пользователи Сети уже пошутили, что у тигра в глаза встроены противотуманки. К фотоловушкам Гром относится равнодушно, в отличие от детей тигрицы Желтобокой из Хабаровского края. Ее «вандалы» сломали не один дорогой аппарат, за что и получили свое прозвище.

СПРАВКА «КП»

Тигр Гром стал хозяином заказника, фактически изгнав с территории своего отца - тигра Бориса. Его мать - хищница по кличке Светлая - родила будущего альфу в 2020 году. Имя полосатому зверю выбрали пользователи соцсетей. Как только Гром подрос и окреп, он решил занять земли и единолично их контролировать, поэтому Борису пришлось уйти жить в другое место.

У Грома есть сестра, ее назвали Грозой, кличку также выбирали подписчики. Сейчас на территории вместе с Громом проживают как минимум три тигрицы: Светлая, Филиппа и Лазовка. В прошлом году Гром стал отцом трех тигрят, однако на фотоловушки они так и не попались. Предположительно, сейчас они живут поодаль вместе с матерью.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Властное «мяу»: тигр Гром из ЕАО изгнал своего «президентского» отца и вышел поболтать в лес

Пробирающий до костей рык хищника попал на видео, которым поделились специалисты (подробнее)

Глаза, как два прожектора: тигр Гром попал в фотоловушку

Опубликовано новое видео с тигром Громом (подробнее)

Пополнение в краснокнижном семействе: специалисты приоткрыли тайны жизни амурских тигров в тайге ЕАО

Тигрицы Лазовка и Филиппа родили тигрят в ЕАО (подробнее)

Редкие кадры знаменитого тигра Грома привезли специалисты из труднодоступных уголков ЕАО

Редкий кот прославился тем, что любит громогласно рычать (подробнее)