Уникальные кадры: тигриный рык в исполнении Грома попал на видеозапись в ЕАО

Голосистый Гром Фото: скриншот из видео

Амурские тигры – достояние Дальнего Востока. Этих краснокнижных хищников оберегают, защищают и ценят. Но посмотреть, как живет их популяция в дикой природе, всегда интересно. Для этих целей в заказниках и национальных парках устанавливают фотоловушки, которые фиксируют появление животных на территориях, а также их способы взаимодействия друг с другом.

Центр «Амурский тигр» опубликовал уникальные архивные кадры одного из таких моментов. Сняло видео в заказнике «Журавлиный» в ЕАО в 2022 году. На этих охраняемых землях живет и царствует тигр Гром. Чувствует себя зверь отлично, ведь здесь он настоящий альфа. Этот самец полностью оправдывает свою кличку, периодически появляясь в кадре и издавая протяжный рык, эхом раздающийся среди деревьев.

На этот раз властелин тайги снова «прогремел» во время очередной прогулки. Он пометил маркировочное дерево, затем отошел подальше и оповестил лесных жителей о своем приближении.

СПРАВКА «КП»

Тигр Гром стал хозяином заказника, фактически изгнав с территории своего отца тигра Бориса. Его мать хищница по кличке Светлая родила будущего альфу в 2020 году. Имя полосатому зверю выбрали пользователи соцсетей. Как только Гром подрос и окреп, он решил занять земли и единолично их контролировать, поэтому Борису пришлось уйти жить в другое место.

У грома есть сестра, ее назвали Грозой, кличку также выбирали подписчики. Сейчас на территории вместе с Громом проживают как минимум три тигрицы: Светлая, Филиппа и Лазовка. В прошлом году Гром стал отцом трех тигрят, однако на фотоловушки они так и не попались. Предположительно, сейчас они живут поодаль вместе с матерью.

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