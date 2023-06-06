Выносили людей без сознания: в центре Хабаровска загорелась многоэтажка

Вызов пожарным поступил в три часа ночи Фото: Виталий ТИМКИВ

Ночь с понедельника на вторник на улице Ким Ю Чена можно назвать жаркой. Примерно в 3:12 на пульт пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме. На место в ту же минуту выдвинулись пожарные расчеты.

Уже прибыв на место, первое подразделение зафиксировало сильное задымление, которое идет из окна квартиры на четвертом этаже. У подъезда спасателей ждали три человека, которые и позвонили в экстренную службу. По словам жильцов, они почувствовали запах гари и самостоятельно покинули квартиру.

- Сотрудники МЧС поднялись на этаж, где был источник пожара, и проникли в квартиру. В жилье обнаружили трех человек без сознания. С помощью специальных устройств их вынесли из горящей квартиры и передали сотрудникам скорой помощи, также подоспевшей на место, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Бригада врачей привела в сознание пострадавших, однако двоих позднее пришлось доставить в лечебные учреждения. Среди них 76-летняя женщина и 65-летний мужчина. Врачи диагностировали у них отравление продуктами горения и ожоги.

- Огонь и задымление обычно распространяется снизу вверх, поэтому с верхних этажей с применением спасательных капюшонов в безопасную зону были выведены еще четыре человека, - сказали в ведомстве.

Что же касается самого пожара, то он оказался незначительным. Очаг возгорания находился в прихожей. Там тлела мебель и личные вещи жильцов, что и послужило источником сильного задымления.

Пожарные локализовали огонь на площади пять квадратных метров. Большая часть времени реагирования сотрудников пожарной охраны ушла на эвакуацию людей. Теперь причины возгорания будут устанавливаться сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. Специалисты осмотрят место пожара и проведут опрос очевидцев и соседей.

- Этот пожар говорит о важности соблюдения мер противопожарной безопасности и установки извещателей. Люди, даже находясь во сне, услышат пронзительный звук устройства и могут среагировать на него, - отметили в МЧС.

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