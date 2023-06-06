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Происшествия6 июня 2023 4:41

Ребенок погиб на глазах друзей: суд поставит точку в деле о смерти школьника от сосульки в Магадане

Следком завершил расследование уголовного дела о смерти восьмилетнего ребенка из-за падения сосулек в Магадане
Александра ШОПЕНКО
4 декабря 2022 года на восьмилетнего мальчика рухнули сосульки с крыши детского сада

4 декабря 2022 года на восьмилетнего мальчика рухнули сосульки с крыши детского сада

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Магаданская трагедия со смертью ребенка под грудой льда дошла до суда. 4 декабря 2022 года на восьмилетнего мальчика рухнули сосульки с крыши детского сада. В смертельной халатности обвинили главу учреждения, вскоре она предстанет перед судом.

Трагичная халатность

Мальчик вместе с друзьями гулял на улице: дети бегали по дворам, играли в снежки. К вечеру компания набрела на детский сад №58 по улице Гагарина. В детях сыграл азарт, и они перелезли через забор с обратной стороны от входа. Один из мальчиков подошел к хозяйственному блоку - мгновение, и на него с крыши рухнули громадные сосульки. Хотя друзья пытались его остановить.

Сигнальных лент, огораживающих опасные места под сосульками, не было

Сигнальных лент, огораживающих опасные места под сосульками, не было

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Другие дети были в ужасе и побежали за помощью. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту было заведено два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

Следователям удалось выяснить, что незадолго до прихода детей территорию детского сада обходил сторож. Он убедился, что никого нет, и ушел заниматься своими делами. При этом сигнальных лент, огораживающих опасные места под сосульками, не было. В магаданской мэрии тогда говорили, что очистить сразу все технически невозможно, в противном случае на один объект будет затрачено много времени, пока другие стоят нечищенные.

Удалось выяснить, что незадолго до прихода детей, территорию детского сада обходил сторож

Удалось выяснить, что незадолго до прихода детей, территорию детского сада обходил сторож

Фото: СУ СК России по Магаданской области

Реакция

Однако оправдания не помешали обвинить в халатности заведующую детским садом. Следствие считает, что она не обеспечила очистку крыш зданий детского сада. Более того, женщина не поддерживала нормальной работы знаков безопасности.

- Следствием проведен значительный комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Обвиняемой грозит до пяти лет колонии.

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