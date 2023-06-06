Ребенок погиб на глазах друзей: суд поставит точку в деле о смерти школьника от сосульки в Магадане

4 декабря 2022 года на восьмилетнего мальчика рухнули сосульки с крыши детского сада Фото: СУ СК России по Магаданской области

Магаданская трагедия со смертью ребенка под грудой льда дошла до суда. 4 декабря 2022 года на восьмилетнего мальчика рухнули сосульки с крыши детского сада. В смертельной халатности обвинили главу учреждения, вскоре она предстанет перед судом.

Трагичная халатность

Мальчик вместе с друзьями гулял на улице: дети бегали по дворам, играли в снежки. К вечеру компания набрела на детский сад №58 по улице Гагарина. В детях сыграл азарт, и они перелезли через забор с обратной стороны от входа. Один из мальчиков подошел к хозяйственному блоку - мгновение, и на него с крыши рухнули громадные сосульки. Хотя друзья пытались его остановить.

Сигнальных лент, огораживающих опасные места под сосульками, не было Фото: СУ СК России по Магаданской области

Другие дети были в ужасе и побежали за помощью. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту было заведено два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

Следователям удалось выяснить, что незадолго до прихода детей территорию детского сада обходил сторож. Он убедился, что никого нет, и ушел заниматься своими делами. При этом сигнальных лент, огораживающих опасные места под сосульками, не было. В магаданской мэрии тогда говорили, что очистить сразу все технически невозможно, в противном случае на один объект будет затрачено много времени, пока другие стоят нечищенные.

Удалось выяснить, что незадолго до прихода детей, территорию детского сада обходил сторож Фото: СУ СК России по Магаданской области

Реакция

Однако оправдания не помешали обвинить в халатности заведующую детским садом. Следствие считает, что она не обеспечила очистку крыш зданий детского сада. Более того, женщина не поддерживала нормальной работы знаков безопасности.

- Следствием проведен значительный комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Обвиняемой грозит до пяти лет колонии.

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