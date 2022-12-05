СКР завел второе уголовное дело после гибели ребенка от падения сосульки в Магадане

ЧП случилось на территории детского сада №58 по улице Гагарина 50а Фото: СУ СК России по Магаданской области

По факту гибели восьмилетнего мальчика в Магадане заведено второе уголовное дело, на этот раз о халатности. Напомним, ребенок погиб 4 декабря под стенами детского сада. На него упала громадная сосулька.

ЧП случилось на территории детского сада №58 по улице Гагарина, 50А. Ребенок, предварительно, около 16:00 по местному времени пробрался через забор и подошел к хозблоку. В этот момент с крыши сползла глыба льда, которая обрушилась на мальчика. Школьник погиб на месте.

Представители мэрии Магадана сообщили, что дети не должны были находиться на территории детского сада, а опасное место было огорожено сигнальной лентой. Что касается сосулек, то их должны были вскоре убрать.

По факту гибели мальчика тут же было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». К нему присоединилось еще одно - по статье «Халатность», которое было возбуждено 5 декабря.

- Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки, поступившие в следственный орган с постановлением для решения вопроса об уголовном преследовании. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - сообщила Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

В ведомстве уточнили, что очистка крыши от снега и сосулек - обязанность должностных лиц как самого учреждения, так и органов местного самоуправления.

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