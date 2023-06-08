Сам домой не вернется: потерянного в пространстве мужчину второй день ищут в Хабаровске

Тимофей Пелишенко пропал в районе Тихоокеанской улицы 7 июня. Фото: «Лига Спас» Фото: Скриншот с видео

Полиция и добровольцы второй день ищут дезориентированного 50-летнего мужчину в Хабаровске. Тимофей Пелишенко исчез и до сих пор о его судьбе ничего неизвестно. На поиски мужчины брошены большие усилия, помочь может каждый.

Тимофей Пелишенко пропал в районе Тихоокеанской улицы 7 июня. Мужчина был недалеко от дома и внезапно пропал. Близкие боятся за Тимофея - мужчина дезориентирован и ему может требоваться помощь врачей. Поэтому к поискам подключились добровольцы, которые разместили информацию о пропавшем в соцсетях.

- На всю работает информационный поиск. Были отклики, но найти пока не удалось. Работает группа физического поиска. Ищем в районах «Депо-2», «База КАФ», топографического института, улиц Трехгорной, Стрельникова, Бондаря. Мужчина может находиться и в центре в районе медицинского института, - рассказали «КП» - Хабаровск» в Добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Приметы Тимофея Пелишенко: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза. Мужчина носит очки для зрения. Последний раз хабаровчанина видели в синей ветровке с капюшоном, зеленой футболке, темно-синих классических брюках. На ногах - синие мокасины с белой подошвой. Одежда идентична той, что на фото.

Поисковики призывают разослать ориентировку в домовые и районные чаты. Фото: «Лига Спас»

Помочь в поисках может каждый житель Хабаровска. Просьба обращать внимание на лавочки, бордюры, зоны отдыха, площадки возле магазинов. Присматриваться к людям в автобусах, особенно из Северного микрорайона. Не стесняться подходить к бесцельно бредущим вдоль дороги людям. Также поисковики призывают разослать ориентировку в домовые и районные чаты.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Тимофея, добровольцы просят позвонить по телефону: +7 914 167 37 77.

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