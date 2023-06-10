Поблекший Алмаз: состояние белого медведя из зоосада вызывает вопросы у хабаровчан

Животное не похоже на того Алмаза, которого люди видели в прошлом году

Белый медведь Алмаз, второй год пребывающий на территории зоосада «Приамурский» имени Сысоева, вместо восхищения и умиления все чаще вызывает жалость и беспокойство у посетителей. Изможденному животному впору прописывать антидепрессанты: хищник не ходит, а, скорее, просто перебирает лапами, неохотно покусывает траву и никак не отвечает на знаки внимания со стороны гостей зоосада.

Так, у некоторых из посетителей сложилось мнение, что медведь испытывает проблемы со здоровьем. Неравнодушные жители дошли со своими беспокойствами даже до представителей властей, которые направили обращения в Россельхознадзор и кураторам медведя из Москвы. Проверка столичных специалистов должна была расставить все на места.

Медведя не удалось осмотреть на предмет наличия травмы

- Кураторы приезжали для осмотра, но так как в зоосаде нет специалиста, который бы усыпил медведя, то его просто осмотрели на глаз издалека. На этом московские представители уехали, а медведь толком так и не был осмотрен. Таким образом, предположение о том, что у него порезана подушечка, осталось просто предположением, - рассказала Наталья Коваленко, депутат Законодательной Думы Хабаровского края.

Источники, которые видят Алмаза чаще остальных, предполагают, что причиной хандры медведя, помимо прочего, может стать удар по спине дверью, через которую животное попадает в свои владения.

Следующий момент, который не ушел от внимания зоозащитников – отсутствие бассейна. С приходом летних июньских дней бассейн так и не был заполнен водой ввиду ненадлежащего качества всей конструкции. В результате, медведь вынужден копать землю в поисках спасения от жары, хотя финансирование на содержание Алмаза выделяется.

- Есть серьезные спонсоры, которые направляют деньги на создание комфортных условий для медведя. Но непонятно, куда, в таком случае, идут эти деньги. Кроме того, вопросы вызывает качество корма, который закупается для животных, - добавил депутат.

Чтобы развеять или подтвердить подозрения в халатном отношении зоосада к своим подопечным, депутаты планируют инициировать проверку.