Ушла эпоха «Нархоза»: в Хабаровске произошло объединение двух крупнейших вузов

16 июня завершится процесс реорганизации ХГУЭП и присоединение к ТОГУ Фото: ХГУЭП

Один из крупнейших университетов Хабаровска начал проходить процедуру реорганизации. Хабаровский государственный университет экономики и права теперь станет частью Тихоокеанского государственного университета путем присоединения. Соответствующее уведомление было разослано всем работникам и студентам ХГУЭП.

- 6 июня 2023 года Министерством науки и высшего образования Российской Федерации принято решение о реорганизации ХГУЭП в форме присоединения к ТОГУ. По завершении процедуры реорганизации ХГУЭП прекратит свою деятельность, а ТОГУ станет правопреемником, то есть ТОГУ перейдут все права и обязанности ХГУЭП, - говорится в тексте уведомления.

При этом отмечается, что студентам гарантируют непрерывность образовательного процесса, соблюдение прав и интересов. В частности, все обучающиеся продолжат прохождение программ с сохранением форм и условий обучения в соответствии с ранее утвержденными учебными планами.

Сама процедура реорганизации завершится после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности университета. По данным УФНС России по Хабаровскому краю, такие документы будут готовы 16 июня.

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли такую информацию.

- ТОГУ решил присоединить не только Педагогический институт? - возмутился один из комментаторов.

- Осталось теперь медицинский объединить с железнодорожным, - позлорадствовал в комментариях житель Хабаровска.

Напомним, ранее ХГУЭП отменил прием учащихся в аспирантуру.

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