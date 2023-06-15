Суд о живодерстве пошел не по плану: в Хабаровске обвиняемый в сожжении пса Рыжего не явился на заседание, потому что забыл

Собаку обожала вся округа, особенно дети, поэтому гибель любимца у многих до сих пор отзывается болью Фото: Социальные сети

В Хабаровске продолжается суд над мужчиной, который обвиняется в жестоком убийстве дворового пса Рыжего. Собаку обожала вся округа, особенно дети, поэтому гибель любимца у многих до сих пор отзывается болью. Люди настроены добиться справедливости, чтобы пес был отмщен.

Рыжий друг

- Нам его подкинули по весне с ранами и бинтом от катетера. Кто-то пытался его лечить, а потом выбросил. Раны у него гнили, мы посадили его на антибиотики, потом избавили от глистов и блох, построили будку. Пес прекрасно относился к детям, не трогал кошек и других собак. Его все любили, единственное, он был большой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анжелика, потерпевшая по делу о жестоком обращении с животным.

На Артемовской улице Рыжий прожил примерно год. За это время подружился со всеми, кто относился к нему с теплотой. Взамен пес дарил окружающим свою преданность, игривость и любовь. Собака снова поверила в людей, и это, как считают местные жители, частично сгубило Рыжего.

- Его все кормили, его любили дети, его знала вся улица. Никогда плохого никому не сделал. Да, мог рыкнуть на собак, но ни разу ни на кого не напал и не кинулся. Дети на нем верхом катались, о чем говорить, - добавила Анжелика.

Уткнулся мордой в снег

- Мы ему постелили сено на зиму, одеял принесли - мороз какой стоял. По вечерам укрывали его, чтобы не замерз, и еду теплую приносили. Бывало, что Рыжий мог поворчать, когда мимо будки его пройдешь. Но никогда не кидался, просто охранял свою территорию, - поделилась в «КП» - Хабаровск» жительница Артемовской улицы Людмила Яковлевна.

Она была последняя, кто видел Рыжего живым. 17 февраля около 20:00 пенсионерка принесла ему покушать, сама ушла в магазин. Вернулась через полчаса, на месте будки было пепелище и лежал мертвый пес, вокруг - плакали дети и взрослые. Теперь женщина в сердцах ругает себя: «Черт меня дернул отлучиться и оставить его».

Мимо будки проходил 48-летний мужчина с черной собачкой декоративной породы. Рыжий, не выходя из конуры, буркнул на домашнего песика. Хабаровчанин обиду на большого пса затаил, вернулся и, по версии следствия, облил собачий дом горючим да поджег. Будка вспыхнула моментально, пожар заметила женщина, которая шла мимо с ребенком.

- Соседка рассказывала, как вместе с ребенком кидала в огонь снег, как она пыталась оторвать крышу от будки - настолько хотелось спасти пса. Ничего не получилось, Рыжего мы увидели, когда потухло пламя. Он забился в угол и уткнулся мордой в снег, так и погиб. Выход из будки был подперт деревяшкой, - вспомнила Людмила Яковлевна.

Суд за живодерство

Смерть Рыжего потрясла не только Артемовскую улицу, но и весь Хабаровск. Люди несли игрушки на место гибели пса и требовали справедливого суда над живодером. И подозреваемый был задержан. По рассказам местных жителей, сначала он во всем сознался, потом - пошел в отказ. Уголовное дело заведено по статье «Жестокое обращение с животным». Сейчас позицию фигуранта выслушать невозможно - на первое заседание суда он пришел пьяным, на второе - не явился.

- Извещен он был надлежащим образом […] Сейчас [по телефону] пояснил, что забыл, - сообщил судья во время заседания.

Гособвинитель просила приостановить судебное следствие и изменить подсудимому меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Сторона защиты с этим не согласилась и заявила, что в этом нет необходимости: где живет фигурант - известно, на телефонные звонки отвечает. Поэтому, по мнению адвоката подсудимого, достаточно обойтись принудительным приводом.

Суд согласился с мнением защиты подсудимого и перенес заседание на 19 июня.

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