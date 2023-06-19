«Собаку не сжигал, от показаний отказываюсь»: обвиняемого в жестокой расправе над псом Рыжим отправили в СИЗО в Хабаровске

48-летний мужчина, по версии следствия, сжег заживо дворового пса Рыжего Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На первое заседание пришел пьяным, на второе не явился, потому что забыл - теперь обвиняемый в живодерстве не отвертится от суда. 48-летний мужчина, по версии следствия, сжег заживо дворового пса Рыжего, которого любили жители окрестных домов. После двух сорванных заседаний хабаровчанина взяли под стражу в зале суда.

Любимый Рыжий

История пса Рыжего потрясла весь Хабаровск. Израненная собака появилась на Артемовской улице весной 2022 года. Пса вылечили и приютили во дворе, местные жители сколотили ему будку, постоянно подкармливали. Рыжий платил людям сполна: был верен и приветлив, любил играться с детьми, охранял территорию, но не нападал. Мог поворчать на тех, кто проявлял интерес к его конуре, или огрызнуться и полаять на других собак. Местные жители настолько любили пса, что на зиму стелили ему солому, укрывали одеялами и по несколько раз в день кормили.

17 февраля жители Артемовской до сих пор вспоминают с болью. Около 20:00 пенсионерка Людмила принесла Рыжему покушать, укрыла его одеялом и ушла в магазин. Ее не было полчаса, за это время собака погибла. Пес задохнулся в своей конуре, которую, по версии следствия, облили горючим и подожгли, а вход подперли деревяшкой. Потушить пожар пыталась местная жительница с ребенком: женщина хотела оторвать крышу будки, пока ее малыш бросал снег в огонь - безуспешно. Когда пламя утихло, среди тлеющих головешек лежал мертвый Рыжий. Вокруг собачьего домика собрались люди, никто не смог сдержать слез.

Не было

На место гибели собаки жители Артемовской несли цветы и игрушки. Утрата любимца стала трагедией для людей, поэтому они твердо решили идти до конца и наказать виновного. Подозреваемого вычислили сразу, им оказался местный мужчина с черной маленькой собачкой. Тогда правоохранительным органам он рассказал, что в тот вечер гулял с питомцем и прошел мимо конуры Рыжего. Пес рыкнул на собачку, но не напал. Хабаровчанина это задело, поэтому он сжег пса. Уголовное дело было заведено по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель».

- Он отказывается от ранее данных показаний и настаивает, что собаку не поджигал, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алена, жительница Артемовской улицы.

Хабаровчанин сорвал два заседания, гособвинитель просила изменить ему меру пресечения. На третьем суд удовлетворил требования прокуратуры. Мужчине изменена мера пресечения на заключение под стражу сроком на три месяца. Информацию подтвердили в прокуратуре региона. Следующее заседание суда пройдет в начале августа 2023 года. Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии. Однако подобные дела чаще всего заканчиваются либо условным сроком, либо лишением свободы на срок в несколько месяцев.

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