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Общество21 июня 2023 7:38

Кто нулевой пациент? На Колыме спасатели вышли в море на поиски очага птичьей чумы

Спасатели Магаданской области обследовали места распространения птичьего гриппа
Сергей ФОМИН
На Колыме обследовали места гнездования больных птиц

На Колыме обследовали места гнездования больных птиц

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сразу три беды захватили Колыму за последние несколько дней. Первая - нападение медведя на людей, три человека сейчас находятся в больнице после встречи с хищником, еще один погиб от лап зверя. Его разодранное тело нашли на сопке, сейчас в области ищут хищника. Еще одна беда - лесные пожары. Обстановка обострилась накануне, и в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса. Параллельно этим событиям в области борются еще с одной неприятностью - набирающим обороты птичьим гриппом.

13 июня стало известно, что в области объявили карантин. Это случилось после того, как на побережье стали находить трупы морских птиц. Массовый мор произошел из-за вируса - так показали лабораторные анализы. В регионе начал распространяться птичий грипп.

- Паники пока нет, болеют по большей части птицы, которые даже не гнездятся на суше, кайры обитают далеко в море, плотными стаями, к земле летят иногда только экземпляры, которым больше трех лет, - говорила тогда редакции Оксана Шункова, заместитель руководителя управления ветеринарии племенного животноводства минсельхоза Магаданской области.

Кто нулевой пациент? На Колыме спасатели вышли в море на поиски очага птичьей чумы

Кто нулевой пациент? На Колыме спасатели вышли в море на поиски очага птичьей чумы

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Все это время ситуацию отслеживают, а накануне в море вышли спасатели областного МЧС и представители минсельхоза, минприроды и Госохотнадзора региона, чтобы обследовать места гнездования болеющих птиц.

Они побывали на островах и в прибрежных зонах Амахтонского залива Тауйской губы. На местах нашли других погибших пернатых, взяли образцы и повезли на исследование.

Спасатели Магаданской области обследовали места распространения птичьего гриппа

Спасатели Магаданской области обследовали места распространения птичьего гриппа

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сейчас главная задача ведомств - защитить хозяйства от заноса вируса. Фермерам дают рекомендации о том, что необходимо вести дезинфекцию и соблюдать требования по борьбе с гриппом. Особо опасен вирус может быть для местной птицефабрики. Если зараза проникнет на фабрику, то уничтожить придется десятки голов пернатых.

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