На Колыме обследовали места гнездования больных птиц Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сразу три беды захватили Колыму за последние несколько дней. Первая - нападение медведя на людей, три человека сейчас находятся в больнице после встречи с хищником, еще один погиб от лап зверя. Его разодранное тело нашли на сопке, сейчас в области ищут хищника. Еще одна беда - лесные пожары. Обстановка обострилась накануне, и в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса. Параллельно этим событиям в области борются еще с одной неприятностью - набирающим обороты птичьим гриппом.

13 июня стало известно, что в области объявили карантин. Это случилось после того, как на побережье стали находить трупы морских птиц. Массовый мор произошел из-за вируса - так показали лабораторные анализы. В регионе начал распространяться птичий грипп.

- Паники пока нет, болеют по большей части птицы, которые даже не гнездятся на суше, кайры обитают далеко в море, плотными стаями, к земле летят иногда только экземпляры, которым больше трех лет, - говорила тогда редакции Оксана Шункова, заместитель руководителя управления ветеринарии племенного животноводства минсельхоза Магаданской области.

Кто нулевой пациент? На Колыме спасатели вышли в море на поиски очага птичьей чумы Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Все это время ситуацию отслеживают, а накануне в море вышли спасатели областного МЧС и представители минсельхоза, минприроды и Госохотнадзора региона, чтобы обследовать места гнездования болеющих птиц.

Они побывали на островах и в прибрежных зонах Амахтонского залива Тауйской губы. На местах нашли других погибших пернатых, взяли образцы и повезли на исследование.

Спасатели Магаданской области обследовали места распространения птичьего гриппа Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сейчас главная задача ведомств - защитить хозяйства от заноса вируса. Фермерам дают рекомендации о том, что необходимо вести дезинфекцию и соблюдать требования по борьбе с гриппом. Особо опасен вирус может быть для местной птицефабрики. Если зараза проникнет на фабрику, то уничтожить придется десятки голов пернатых.

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