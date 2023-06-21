Угрожал всех взорвать: мужчина устроил дебош в банке в центре Хабаровска

Злоумышленник пытался оформить кредит в банке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посреди рабочего дня сотрудники отделения одного из банков в центре Хабаровска провели эвакуацию посетителей из-за возможной опасности, связанной с клиентом финансового учреждения.

- Местный житель пришел в отделение банка на Пушкина и сделал заявку на получение кредита. В процессе оформления необходимых документов клиент начал вести себя неадекватно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники банка неоднократно делали замечание нарушителю спокойствия, однако он не реагировал. После очередной неудачной попытки служащих успокоить дебошира тот заявил, что у него при себе есть взрывное устройство.

Такой ответ шокировал работников банка. Один из них позвонил в полицию. На место за считанные минуты прибыли наружные наряды, патрулирующие площадь Ленина, следственно-оперативная группа и представители других экстренных служб.

- Полицейские пресекли противоправную деятельность гражданина и установили его личность. Ранее 45-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности как за имущественные преступления, так и за хранение наркотиков.

Злоумышленника увезли в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной. По факту происшествия была начата проверка. По ее окончании сотрудниками правоохранительных органов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в уголовном кодексе РФ есть статья «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». В качестве наказания за такие деяния предусмотрены штрафы в размере от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до трех лет.

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