Останки человека или пособие для медиков: череп со следами трепанации нашли в центре Хабаровска

Раскрыть тайну происхождения черепа могут лабораторные исследования, но пока о них говорить рано. Фото: Евгений Черников

В Хабаровске археологи и правоохранительные органы гадают над происхождением странной находки. На месте будущей набережной прямо в центре города был обнаружен человеческий череп. Мнения специалистов разделились: одни считают находку бутафорией, другие не исключают, что это реальные останки средневековых людей.

Амурские чжурчжэни

В Хабаровске скоро появится самая протяженная набережная на Дальнем Востоке, и проектировщики начали «примерять» будущий объект к городу. Перед началом стройки в районе переулка Конечный необходимо было провести археологическое исследование - вдруг там есть памятники истории и культуры. И они там оказались.

- Мы обнаружили несколько новых памятников археологии, принадлежащих Покровской культуре, другое название - амурских чжурчжэней. Во время осмотра осыпи был найден человеческий череп. Причем он был со следами трепанации. Сейчас артефакт находится в полиции, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Черников, археолог «Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры».

Амурские чжурчжэни жили на территории Амурского бассейна в IX-XIII веках нашей эры. Средневековые люди изготавливали оружие, одежду, обувь, украшения из серебра и нефрита, занимались скотоводством и земледелием. После себя они оставили множество следов, например, один из могильников древней цивилизации исследуют сейчас в ЕАО.

Муляж или реальность

У правоохранительных органов другое мнение по поводу черепа. Они считают, что он служил пособием для студентов-медиков, потом его выбросили. Вместе с черепом в мусоре был найден и старый перевязочный материал. Но тут есть несостыковки: инвентарного номера на части скелета нет. Да и выглядит он очень старым.

- Есть предположение, что череп может относиться к средневековью. Известно, что был обычай делать посмертную трепанацию в сакральных целях. В Хабаровском крае еще не находили такие артефакты, и этот череп может быть первым. Но мы пока не можем его интерпретировать как археологический. Хотя это действительно человеческий череп, выглядит он архаично, и сохранность у него плохая, - добавил Евгений Черников.

Фрагменты сосудов Покровской культуры IX-XIII в.в. Фото: Евгений Черников

В подтверждение теории о средневековом происхождении черепа археологи нашли фрагменты керамики амурских чжурчжэней. Однако окончательно все по своим местам могут расставить лабораторные исследования. Вероятно, правоохранительные органы не возьмутся за столь дорогостоящие экспертизы. Да и археологи не питают надежд по поводу того, что череп попадет к ним. Хоть и очень хотят.

Удача улыбнулась археологам не только с черепом и керамикой. В районе насосной станции «Водоканала» на Кавказской улице специалисты нашли другие осколки. Предположительно, здесь в конце XIX - начале XX веков находилась китайская кумирня - языческая молельня. На этом месте были обнаружены фрагменты керамики и китайского фарфора.

Фрагмент сине-белой керамики с предположительного места нахождения китайской кумирни. Фото: Евгений Черников

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