Отрежут единственный выезд: застройщик хочет лишить двора и подъездных путей жителей целого микрорайона в Хабаровске

Жители микрорайона выступили против прокладки труб через двор Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Коммунальный скандал разгорелся в Железнодорожном районе Хабаровска между жильцами ЖК «Восточный», управляющими компаниями и застройщиком, который возводит ЖК «Дуэт» по соседству. Причиной недовольства стали коммуникации, которые необходимо подвести к строящимся домам.

Из шести домов в ЖК «Восточный» два обслуживает компания «Розенталь», а оставшиеся - управляющая компания «Фортуна». Прошедшая встреча застройщика с представителями жильцов и «управляйками» никого не оставила довольными.

- Сегодня предложено два варианта, как будут прокладывать трубы. И их будут делать в любом случае, - рассказал «КП» - Хабаровск» житель ЖК «Восточный».

Однако далеко не всех устраивает такое положение вещей.

- Застройщик поссорился со всеми жильцами. Он хочет перекопать всю дорогу, не предложив альтернатив подъезда транспорта, полностью заблокировав дворы домов 144/2, 144/2А и 144/2Б, - рассказал «КП» - Хабаровск» представитель инициативной группы ЖК «Восточный».

С началом строительных работ жильцы столкнулись сразу с несколькими проблемами: единственная дорога, которая ведет к выезду на Карла Маркса, превратилась в труднопреодолимое препятствие из-за глубоких ям после проезда спецтехники. Нередко случается так, что грузовики перегораживают проезд и заезжают на бордюры.

- Кроме того, строители нарушают норму тишины. В установленные часы с 13:00 до 15:00 невозможно открыть окна из-за сильного шума, - жалуются люди.

С другой же стороны, застройщик предложил провести монтажные работы в сжатые сроки, потому что других вариантов подключения к ТЭЦ-3 пока не найдено. Представители «Амурской строительной компании» готовы сотрудничать с «управляйками» и, помимо восстановления придомовых территорий, выделить денежные средства на дальнейшее благоустройство.

- Вопрос о проведении работ по подключению строящихся домов к системе коммуникаций ТЭЦ-3 был отдан на обсуждение советам домов. Последняя встреча была перенесена на период, когда застройщик ЖК «Дуэт» предоставит дополнительные схемы этого подключения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения Бугаенко, директор управляющей компании «Фортуна».

Несмотря на то, что сторонников идеи застройщика пока еще нет, у компании еще есть время подумать об альтернативе подведения коммунальных сетей к своим объектам без ущерба дворовым территориям. Приступить к работам планируется только в 2024 году.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он схватил меня за плечи и потянул в кусты»: неизвестный мужчина напал на жительницу Хабаровска

Нападение на женщину произошло вечером в Хабаровске (подробнее)

Мы теряем наших детей: проблема «парения» подростков может привести к катастрофе в Хабаровском крае

Врачи из Хабаровского края рассказали о вреде курения вейпов (подробнее)

«Разве дети способны на такое?»: хозяйка замученной живодерами Маси в Хабаровске показала, что стало с кошкой

Ветеринары три недели спасают избитую и обожженную живодерами кошку Масю в Хабаровске (подробнее)