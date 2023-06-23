Искра, буря, насекомые в смоле: как удар током изменил жизнь Надежды Логиновой из Комсомольска

В один момент Надежда бросила гитару и погрузилась в изобразительное искусство. Фото: предоставлено героем публикации

Комсомольчанка Надежда Логинова пережила удар током, после чего открыла в себе тягу к изобразительному искусству. Начав с живописи, спустя годы художница пришла к современному концептуальному искусству, что в итоге вылилось в первую персональную выставку арт-объектов и ассамбляжей.

«Появилось непреодолимое желание рисовать»

14 июня в Благовещенске открылась персональная выставка «Конь в твоей голове», созданная членами хабаровского регионального отделения Творческого союза художников России, супругами из Комсомольска-на-Амуре Надеждой и Данилом Логиновыми. Выставка объединила 12 концептуальных работ, на создание которых ушло полтора года и 35 различных видов материалов. Экспозиция демонстрирует осмысление творческого процесса, когда из множества нитей в голове рождается абстрактная идея, которая позже становится чем-то осязаемым, способным влиять на окружающий мир.

На выставке «Конь в твоей голове» представлены 12 концептуальных работ. Фото: предоставлено героем публикации

Однако всего этого могло не быть. Надежда, вероятно, продолжила бы осваивать гитару или вовсе не уделяла бы время творчеству, посвятив себя работе по образованию психологом, если бы не одна случайность, повернувшая жизнь в другом направлении в 2010 году.

- Я занималась в музыкальной школе по классу эстрадной гитары, но однажды меня словно переключило с одной деятельности на другую, и появилось непреодолимое желание рисовать. Так совпало, что это произошло сразу после удара током. Я достала кисти и акварели, которые достались нам от родителей мужа, и в день, когда я написала свой первый натюрморт, поняла, что изобразительное искусство - это мое, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда Логинова.

Пленэр в Хасанском районе. Фото: предоставлено героем публикации

Затем были студия живописи, обучение в мастерских комсомольских художников и поездки на пленэры, где художницу уже сопровождал муж Данил, инженер по образованию, который с тех пор стал неотъемлемым участником любых творческих процессов.

- Начиная с самодельного мольберта, подрамников и заканчивая выбором сюжетов и совместными путешествиями к местам работы - Данил приложил руку ко всему. Очень скоро стало очевидно, что его вклад в работу намного больше, чем просто помощь. Он предлагает свои идеи, помогает увидеть новые стороны, преобразует мои фантазии в нечто понятное и осязаемое. У нас отличный тандем, и я шучу, что Надежда и Данил Логиновы - это один художник, у которого две головы и четыре руки, - рассказывает художница.

Творческий тандем Надежда и Данил Логиновы. Фото: предоставлено героем публикации

«Не хотелось никому подражать»

Первой попыткой создания концептуального искусства стала серия работ «Живые машины» в 2020 году. Художница хотела отобразить, как железные предметы техники обретают душу после прикосновения человека-созидателя. Серия была выполнена в привычном жанре живописи, но в процессе работы Надежда осознала, что идеи, которые к тому моменту уже созревали в ее голове, требуют не только другой техники, но и другого подхода в исполнении.

- Я начала изучать историю современного искусства, а именно советский андеграунд 70-80-х годов. Увлеклась московским концептуализмом и творчеством Ильи Кабакова, поняв, что это направление ближе всего к тому, что я вижу у себя в голове. Первой работой в новом жанре стал коллаж «Ошибка человечества», где я полгода пробовала разные техники и материалы, чтобы выразить идею, принадлежавшую подруге, которая заказала мне работу в стилистике поп-арта. Мне не хотелось никому подражать, поэтому эксперименты продолжались довольно долго, - говорит Надежда.

Полиптих «Пластмассовый мир». Фото: предоставлено героем публикации

Постепенно дальнейшие ассамбляжи и инсталляции все больше начинялись трехмерными объектами. Идеи становились смелее и требовали новых экспериментов с материалами. Этот процесс оказался сложнее, чем супруги представляли изначально, ведь иногда воплотить в жизнь задуманное в голове мешали банальные законы физики и химии. Кроме того, поиск нужных материалов всегда оказывается путешествием с непредсказуемым концом.

- Для своих работ мы иногда используем старый хлам, но часто у нас просто нет понимания, где взять то, что мы хотим. Например, для диптиха с музыкальными инструментами («Пристальный взгляд из прошлого» и «Веять духом молодости» - прим. ред.) мы искали разбитые инструменты и дисковый телефон. Я случайно увидела в соцсетях фотографию с «останками» пианино в одном из заброшенных зданий. Связалась с фотографом, мы поехали туда и там же нашли недостающие детали для триптиха «Мертвые головы», над которым как раз работали в тот момент. У этого же фотографа, к нашему удивлению, нашлась и сломанная гитара, и дисковый телефон. Вообще, у людей так много сокровищ, о которых они сами не подозревают!

Ассамбляж «Веять духом молодости». Фото: предоставлено героем публикации

«Искусство - наш двигатель вперед»

Тяга к экспериментам и отражению действительности в собственной уникальной манере привела Надежду и Данила к первой персональной выставке. Несмотря на некоторые стереотипы о современном концептуализме, по словам Надежды, к пониманию их работ не нужно пробираться сквозь тысячи смыслов, вооружившись при этом толковым словарем.

- Мы стараемся использовать максимально простые и понятные образы, которые должны работать на уровне интуиции. Как биологу и психологу по первому образованию мне нравится играть с такими стимулами, которые будут считываться подсознанием. Например, насекомые в прозрачных полусферах из эпоксидной смолы в работе говорят о влиянии на нас культуры. Нам кажется, что произведения искусства будут существовать всегда, но это лишь иллюзия, и время разрушит все. Однако, пока есть те, кто воспринимает искусство, оно будет жить и влиять на мир, на ход истории. Об этом наша работа «Пристальный взгляд из прошлого», в которой использованы «останки» фортепиано, листы советского издания романа «Евгений Онегин», нотные записи «Лунной сонаты» Бетховена и «глаза» из произведений разных эпох, - рассказывает художница.

Ассамбляж «Пристальный взгляд из прошлого». Фото: предоставлено героем публикации

В этой истории с творцами-концептуалистами аппетит, действительно, приходит во время еды, и Надежда с Данилом планируют дальше расширять комсомольское поле экспериментов. Есть планы по работе с реди-мейдом, когда смысл объекта преобразовывается в зависимости от контекста. Также, помимо зрения и осязания, художники хотят внедрить в работы звук и другие перцептивные способы воздействия на зрителя. Но главная задача мастеров - не просто создавать произведения, а говорить через них со зрителем.

- Именно культурная среда, и в том числе искусство, воспитывает зрителя и никогда не откатывает мир назад, а только движет его вперед. История человечества, как показывает практика, ничему нас не учит, и мы продолжаем повторять одни и те же ошибки, тогда как искусство - наш двигатель вперед, способный не только сделать мир прекраснее, но также научить человека думать и развивать потребность становиться лучшей версией себя, - говорит Надежда.

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