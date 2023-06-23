Еще одну растерзанную жертву медведя нашли на Колыме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страх и опасения из-за ситуации с нападениями разъяренного медведя на людей в Магадане переросли уже в самую настоящую панику и ужас. Люди боятся ходить на работу, выезжать на дачи и даже просто выходить на улицу. Особенно напряженная ситуация в районе Третьего Транспортного переулка, где совсем недавно на сопке нашли растерзанное тело мужчины. Накануне в городе обнаружили еще одну жертву хищника - тело женщины было растерзано и пролежало в лесополосе несколько дней.

Информацию о том, что женщину, вероятно, тоже растерзал именно медведь, подтвердили в следственном управлении СК России по области. Сотрудники ведомства оперативно выехали на место трагедии и уже организовали проверку.

- Получил сообщение от оперативного дежурного дежурной части УМВД России города Магадана об обнаружении трупа человека в лесном массиве, провожу осмотр места происшествия, в соответствии с частью 1.1 статьи 170 УПК РФ, - сообщил представитель ведомства.

Оказалось, что погибшая женщина считалась пропавшей без вести - она исчезла еще 17 июня этого года. Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», 64-летняя колымчанка отправилась в тот день на прогулку, и больше ее никто не видел. Было известно, что возможное место для прогулки - как раз район сопки у переулка, в ее поисках принимал участие специалист-биолог, нашли ее уже погибшей.

- Проведен осмотр места происшествия, опросы лиц. С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки, приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника, - отметили в следкоме.

Пока эта информация на 100 процентов не подтверждена, выводы можно будет сделать лишь после судмедэкспертизы и выяснения всех обстоятельств случившегося.

Это уже вторая жертва хищника за неделю. 18 июня полиция сообщила о жуткой находке - тело разодранного мужчины нашли в том же районе, где произошло новое нападение. Три человека находятся сейчас в больнице, они выжили, но травмы после встречи с хищником оказались серьезными. Власти региона и города тогда начали поиски разъяренного медведя, но на след так и не напали. Пока хищника все еще не нашли.

К слову, это не единственная напасть на Колыме. Кроме медвежьей расправы регион переживает еще две беды - лесные пожары и птичий грипп. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за новостями региона и развитием ситуации.

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