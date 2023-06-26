Перестройка полным ходом: «СКА-Хабаровск» представляет новые лица команды

Товарищеские встречи пройдут 27 и 29 июня Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Подготовка футболистов к новому сезону вовсю идет, но окончательный вариант состава пока неизвестен. Скауты и тренеры работают над приглашением новых игроков в «СКА-Хабаровск». При этом некоторые игроки, выступавшие в составе армейцев в прошлом сезоне, предпочитают пробовать силы в других клубах.

Ряды «красно-синих» по истечении контракта покинул 26-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. В прошедшем сезоне игрок провел 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и трижды ассистировал партнерам. Новым местом работы футболиста станет «Волгарь». В том шее направлении проследовал и 23-летний защитник Андрей Анисимов.

Защитник Александр Иваньков перешел в московское «Торпедо». 23-летний защитник пополнил состав «СКА-Хабаровска» прошлым летом. За сезон игрок появился на поле 25 раз и дважды поражал ворота соперников.

21-летний опорный полузащитник Ильяс Муминов также предметом сделки между дальневосточниками и «Волгой». Проведя в Хабаровске целый сезон, игрок восемь раз привлекался к играм основной команды и 10 раз выходил на поле в форма «СКА-Хабаровск-2».

Пополнение коллектива также не заставило себя долго ждать. Первым подписавшимся с хабаровской командой стал родной брат Томаса Рукаса - Андрюс. Соглашение с 26-летним центральным защитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. На старте карьеры игрок выступал за дублирующие составы «Сибири», московского «Динамо», тульского «Арсенала», а также в португальских клубах «Лейрия» и «Пенише». После возвращения в Россию защитник успел отметиться выступлениями за «Томь», омский «Иртыш» и красноярский «Енисей», с которым провел последние два с половиной сезона.

Два игрока из топовых клубок Российской премьер-лиги присоединились к «СКА-Хабаровску» на сборах в Москве. ЦСКА отпустил 21-летнего полузащитника Андрея Савинова в аренду на один сезон с правом выкупа. Молодой игрок дважды выигрывал молодежное первенство России и принимал участие в юношеской лиги УЕФА. Савинов привлекался в сборные России до 16, до 17 и до 18 лет. Прошлый сезон полузащитник провел в ярославском «Шиннике» на правах аренды. В 32-ух матчах на его счету один гол.

Еще одним новичком стал 22-летний вингер Андрей Никитин. «Локомотив» и «СКА-Хабаровск» также подписали соглашение об аренде на один сезон с правом выкупа. Прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Уфе», сыграв 32 матча, забив один гол и отдав шесть голевых передач.

Уже 27 июня подопечные Романа Шаронова сыграют контрольный матч с представителями медиалиги. Соперником станет команда «Козлы», в составе которой выступают блогеры и рэперы, такие как Паша Техник. 29 июня пройдет матч уже с представителями профессионального футбола - омским «Иртышом».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«СКА-Хабаровск» проводит первые тренировочные сборы в обновленном составе

Старт нового сезона запланирован на 17 июля (подробнее)

Хабаровский «Амур» представил новый тренерский штаб

Команда начнет подготовку к сезону в июле (подробнее)

Уходит второй раз: нападающий Игорь Руденков решил покинуть хабаровский «Амур»

Форвард Игорь Руденков расторг контракт с хабаровским «Амуром» (подробнее)