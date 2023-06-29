Машина пополам, есть погибшие: два большегруза разорвали на части иномарку с людьми в ЕАО

В этой аварии погибли два человека, машину разорвало пополам Фото: скриншот с видео

Кадры жуткой аварии, произошедшей на трассе ЕАО - Хабаровск, потрясли общественность. На видео запечатлено место ДТП - 2087 километр, недалеко от Николаевки. 29 июня в 14:10 здесь погибли два человека - водитель и пассажир иномарки, которая оказалась в скоростной ловушке между двумя большегрузами. Машину в секунду разорвало пополам. Одна часть иномарки, передняя, осталась на трассе, а заднюю часть выбросило в кювет. Выжить в такой аварии было просто невозможно.

Судя по кадрам, грузовик и автовоз ехали навстречу друг другу, в какой-то момент легковушка пошла на обгон одного из большегрузов, но не успела завершить маневр и врезалась в автовоз лоб в лоб, автомобиль разорвало на две части. Это подтвердили редакции «КП» - Хабаровск» в УМВД России по ЕАО.

- На месте сотрудники ГИБДД обеспечивают регулировку движения, из-за аварии образовалась пробка. Легковой автомобиль - «Тойота-Спринтер». Водитель и пассажир погибли на месте. Сейчас идет работа по установлению их личностей, - рассказали в Госавтоинспекции.

Как раз в это время из ЕАО ехали многие поисковики и добровольцы, которые выезжали из Хабаровска утром на поиски пропавшего ребенка. После того как четырехлетнего мальчика нашли, люди стали разъезжаться, и многие попали в эту пробку.

По пути мимо места аварии люди заметили лежащее тело мужчины. Кто конкретно это был - неизвестно, вероятно, водитель автомобиля. Труп к тому времени еще не успели накрыть, на месте работали следователи и полиция. Тело мужчины лежало в неестественной позе, на погибшем практически не было одежды.

- Это очень душераздирающее зрелище, бедные люди, умереть так страшно. Видели этого мужчину, его как-то перекрутило всего, и он поодаль лежал от части иномарки, мне кажется, его так сильно отбросило в сторону, - рассказывает проезжавшая мимо хабаровчанка Мария.

Водители большегрузов в этом ДТП не пострадали. Незначительные повреждения есть лишь у автовоза, в который и врезалась иномарка.

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