Уступили в равной борьбе: «СКА-Хабаровск» оказался слабее «Динамо» в контрольном матче

«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» на предсезонных сборах Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Московское «Динамо» не стало делать ставку на то, что играет с командой из более низкой лиги, и подошло во всеоружии. Под руководством нового главного тренера Марцела Лички на поле вышли игроки основного состава, такие как Антон Шунин, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Армейцы с берегов Амура начали встречу на равных, но все же пропустили первыми. На 14-й минуте 23-летний полузащитник Владислав Карапузов пробил по воротам. Мяч угодил в защитника «СКА-Хабаровска» Николая Покидышева и влетел в сетку - 0:1.

Спустя 15 минут дальневосточники смогли сравнять счет. Но записать на свой счет ни один хабаровчанин его не смог. Подачу верхом с левого фланга в свои ворота срезал защитник «Динамо» Роберто Фернандес.

На перерыв команды отправились со счетом 1:1. Вратарь «СКА-Хабаровска» Владимир Сугробов, восстановившийся после травмы, неоднократно выручал команду. Во второй половине матча место «в рамке» занял Ислам Имамов. На 74-й минуте он даже отразил назначенный пенальти, который исполнял полузащитник Даниил Фомин.

В концовке «бело-голубые» дождались своего шанса. Полузащитник Денис Макаров смог убежать в контратаку и переиграть голкипера «СКА-Хабаровска». Итог матча - 1:2.

Подопечные Романа Шаронова после двух побед и одного поражения на сборах готовятся еще к двум контрольным матчам перед началом сезона. Первым соперником станет московский «Велес». Игра пройдет 9 июля на стадионе «Октябрь» в Москве. А уже вечером того же дня, но другим составом, «СКА-Хабаровск» выйдет на поле «РЖД Арены» против московского «Локомотива».

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