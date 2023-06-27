Начнут с «Витязем», закончат «Авангардом»: хабаровский «Амур» узнал даты первых матчей чемпионата КХЛ

Ян Дрозг еще на один год остался в Хабаровске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первый месяц лета стремительно близится к своему завершению. Буквально через две недели команды Континентальной хоккейной лиги постепенно начнут выходить из отпусков, проходить медицинские обследования и приступать к подготовке к предстоящему сезону.

Пока руководство «Амура» продолжает проводить активную селекционную работу, устраняя проблемные места в команде, и уже исчерпало лимит на легионерские вакансии. Так, единственным представителем Словении в КХЛ стал Ян Дрозг, который принял предложение остаться еще на один сезон в Хабаровске.

Форвард пополнил «Амур» в начале ноября 2022 года. В первых 10 матчах он совершил феноменальный рывок, набрав 10 очков (четыре гола и шесть передач - прим. ред.). Всего по итогам сезона 2022/2023 Дрозг провел 40 игр и заработал 21 результативный балл.

В прошедшем чемпионате мира Ян Дрозг принимал участие в составе сборной Словении. За семь матчей игрок отметился тремя голами, включая «дубль» в ворота сборной Канады.

Еще одним игроком, призванным усилить оборону, стал Яков Рылов. Опытный защитник заключил однолетний контракт с «Амуром». В минувшем сезоне в составе хабаровчан игрок провел 27 матчей, набрал четыре очка и применил 34 силовых приема.

Помимо участия в тренировочных сборах, нескольких контрольных матчах и Кубке мэра Москвы, стал известен маршрут команды на начало регулярного чемпионата. «Амур» начнет серию с выездных матчей. 2 сентября игра пройдет в Балашихе против местного «Витязя», продолжится двумя матчами в Москве - 4 сентября против «Динамо» и 6 сентября против «Спартака», следом перелет в Тольятти, где 9 сентября состоится матч против вернувшейся в КХЛ «Лады», и завершится турне 11 сентября в Омске против «Авангарда».

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