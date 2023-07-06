Я плюю на ваши квартиры: сосед кошмарит жителей многоэтажки Комсомольска

Мужчина не подозревал, что на двери установлена камера Фото: скриншот из видео

Жильцы многоэтажки в Комсомольске бьют тревогу. В их доме появился «замечательный сосед», который портит жизнь всем окружающим: мусорит, плюет на двери, изводит пожилых людей и угрожает побоями каждому встречному.

Некоторые действия мужчины даже попали на камеру видеонаблюдения. Съемка проводилась ночью 5 июля 2023 года. Около 03:00 жилец подъезда подошел к квартире, на входной двери которой установлена камера. Подумав пару минут, неизвестный плюнул прямиком в глазок. После этого мужчина сразу же ретировался: развернулся и ушел прочь.

Жители, записавшие ночную выходку, выложили видео в городской паблик. Адрес, где живет мужчина, отравляющий жизнь соседям, не уточнили. Ролик опубликован на анонимной основе.

- Куда обращаться, подскажите пожалуйста? - вопрошает автор поста.

По словам свидетелей, слюнявым атакам подвергаются не только двери в квартиры, но и машины, припаркованные во дворе. Также жильцы сообщили о другом вопиющем случае, произошедшем в их подъезде.

- Избил соседку, она сняла побои.

Очевидцы рассказали, что мужчина, не стесняясь, сыплет угрозами в адрес окружающих, ведет себя неадекватно и в целом угрожает безопасности жильцов. И это помимо необходимости регулярно прибирать за ним и отмывать оплеванные двери и стены.

Как сообщили жильцы дома, избитая соседка написала заявление в полицию. Однако проверить эту информацию не удалось. «КП» - Хабаровск» обратилась в ведомство, но без адреса найти нарушителя порядка не удалось.

Если вы знаете что-то об этом мужчине или являетесь жильцом дома, просим вас сообщить информацию в редакцию «КП» - Хабаровск» по телефонам: +7 (4212) 78-26-03 или +7 962-223-38-83.

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