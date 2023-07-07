Спускали людей через окно: деревянный барак вспыхнул в Хабаровске

В общей сложности из дома вывели 11 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Посреди ночи 7 июля на центральный пульт пожарной-спасательной службы Хабаровска поступил звонок от очевидцев, которые стали свидетелями начавшего пожара в двухэтажном деревянном бараке на Пермской. На вызов по повышенному номеру сразу же выдвинулись расчеты пожарных.

- Первое прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение установило, что источник пожара находилось в одной из квартир на втором этаже, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшее к дому подкрепление сформировало два газодымозащитных звена, которые проникли в дом в поисках пострадавших. При помощи специальных спасательных устройств из задымленных помещений были спасены пять человек.

- Еще шесть человек, включая двоих детей, были эвакуированы из здания пои помощи трехколенной лестницы и выведены по лестничным маршам. Пострадавших нет, никому не потребовалась медицинская помощь.

Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы локализовать возгорание на площади 40 квадратных метров. Слаженные действия пожарных позволили ликвидировать пожар уже в 3:21. В тушении были задействованы 20 человек и семь единиц специальной техники.

Причину пожара в деревянном доме будут устанавливать сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Проведение проверки включает в себя установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также будут взяты показания соседей для установления виновных лиц.

Это не первый случай пожара в деревянной постройке, которая ждет расселения. Нередко старая проводка становится причиной короткого замыкания, что приводит к трагедии.

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