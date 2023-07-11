Дорожный «апокалипсис» в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Второй день продолжаются сильные осадки в Хабаровске. Дожди начались еще днем 10 июля, парализовав Южный район города. Именно там жители краевой столицы больше всего ощутили влияние циклона. Многие улицы за считанные минуты затопило дождевой водой. Люди едва ли не вплавь добирались домой с работы. Уровень воды местами доходил до окон машин. Но беды на этом не закончились.

ЦИКЛОН В ХАБАРОВСКЕ 10-11 ИЮЛЯ 2023

Дождь в Хабаровске 10 июля начался днем, хотя погода хмурилась еще с утра. Небо заволокло черными тучами, которые всем своим видом говорили о надвигающемся «апокалипсисе». Большая часть осадков выпала в Южном районе. За пару часов воды собралось столько, что местным жителям впору было доставать надувные лодки, чтобы передвигаться по городу.

Хабаровчане делились фото и видео в соцсетях, показывая, как стихийное бедствие накрывает город все больше и больше. Движение на дорогах замерло, так как вода местами доходила до окон машин, блокируя проезд по улицам.

От циклона в Хабаровске 10 июля пострадал ТЦ «Южный парк». Сообщалось, что подземную парковку комплекса затопило, а внутри центра вода стоит по щиколотку. Сотрудники пытались справиться с ней лопатами, но это мало помогало. Вода продолжала прибывать вплоть до окончания ливня.

Затопило и некоторые дома. Напора стихии не выдерживали крыши и потолки. Так, в соцсетях жильцы дома на Суворова поделились видео из подъезда, который превратился буквально в водопад. Вода с дырявой крыши мощной струей стекает по стенам и ступеням. Страшно представить, как жильцы дома будут бороться с последствиями такого циклона.

Стихия успокоилась только ближе к ночи. Небольшой дождь то заканчивался, то снова начинал капать. К утру 11 июля осадки снова усилились. Но вместо затоплений во вторник хабаровчан ждали уже другие проблемы. Утром в час пик на дорогах образовались огромные пробки, а в центре города одна за другой случались аварии из-за плохой видимости на дорогах.

ПРОБКИ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ В ХАБАРОВСКЕ 11 ИЮЛЯ

С самого утра 11 июля из-за сильного дождя в Хабаровске образовались пробки. Плохая видимость, мокрый асфальт и массовые аварии сильно замедлили трафик. Люди писали, что вместо привычных 30 минут у них ушло на дорогу полтора-два часа.

Особенно ощутимо движение замедлилось на Карла Маркса. Там пробка растянулась на несколько километров. Ситуация улучшилась только ближе к полудню, когда дождь практически прекратился.

Пробки в городе растянулись на несколько километров Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Даже к обеду проезд по некоторым дорогам все еще затруднен. В основном пробки сосредоточены в центре: на Волочаевской, Муравьева-Амурского и Шеронова. Также небольшая пробка стоит на перекрестке Большой и Воронежской.

АВАРИИ ИЗ-ЗА ОСАДКОВ В ХАБАРОВСКЕ 11 ИЮЛЯ

Пробки в Хабаровске 11 июля усугубили десятки аварий, которые происходили утром буквально одна за другой. Одна из них окончательно парализовала улицу Карла Маркса. Там столкнулись сразу пять машин, среди которых были пассажирский автобус и грузовик.

Дорожный «апокалипсис» в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Большая часть ДТП произошла на оживленных дорогах в центре города, как раз там, где трафик выше всего. Несмотря на то, что улицы к обеду стали полупустыми, аварии продолжают происходить и дальше. За последний час зафиксированы ДТП на Промышленной, Шевченко и Воронежской. Движение на этих улицах может быть затруднено.

Авария с грузовиком и легковушкой Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДОЖДЬ В ХАБАРОВСКЕ

Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Хабаровске. Пришедший 10 июля циклон отступит только в среду. По прогнозу, 12 июля тоже ожидаются дожди, но небольшие и в основном ночью. Уже в четверг погода в Хабаровске немного стабилизируется. Пару дней будет пасмурно, а после снова придут дожди.

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