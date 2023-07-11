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НовостиОбщество11 июля 2023 0:20

Улицу Карла Маркса в Хабаровске сковала большая пробка из-за ДТП

Дорогу перекрыли пять машин
Александра ЯВИЩЕНКО
Улицу Карла Маркса сковала большая пробка 11 июля

Улицу Карла Маркса сковала большая пробка 11 июля

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Поездка на работу во вторник утром для хабаровчан стала настоящим испытанием. Одну из основных артерий города сковала огромная пробка. На Карла Маркса столкнулись пять машин. Среди участников ДТП - пассажирский автобус и грузовик.

Причиной пробки стала авария

Причиной пробки стала авария

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Из-за аварии перекрыта одна полоса дороги, что сильно затрудняет движение машин. Транспорт движется медленно в обоих направлениях.

- Ни конца, ни края. Мы с Окружной едем уже 50 минут, еще до Выборгской не доехали, - комментирует в соцсетях хабаровчанка.

На Карла Маркса столкнулись пять машин

На Карла Маркса столкнулись пять машин

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пользователи соцсетей пишут, что пробка начинается уже на въезде в город. Машины не могут выехать из Горького, выстраиваясь в два-три ряда. Вероятно, движение будет затруднено еще в ближайшие несколько часов.

Пробка начинается на въезде в город

Пробка начинается на въезде в город

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

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