Улицу Карла Маркса сковала большая пробка 11 июля Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Поездка на работу во вторник утром для хабаровчан стала настоящим испытанием. Одну из основных артерий города сковала огромная пробка. На Карла Маркса столкнулись пять машин. Среди участников ДТП - пассажирский автобус и грузовик.

Причиной пробки стала авария Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Из-за аварии перекрыта одна полоса дороги, что сильно затрудняет движение машин. Транспорт движется медленно в обоих направлениях.

- Ни конца, ни края. Мы с Окружной едем уже 50 минут, еще до Выборгской не доехали, - комментирует в соцсетях хабаровчанка.

На Карла Маркса столкнулись пять машин Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пользователи соцсетей пишут, что пробка начинается уже на въезде в город. Машины не могут выехать из Горького, выстраиваясь в два-три ряда. Вероятно, движение будет затруднено еще в ближайшие несколько часов.

Пробка начинается на въезде в город Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

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