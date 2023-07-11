Улицу Карла Маркса сковала большая пробка 11 июля
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Поездка на работу во вторник утром для хабаровчан стала настоящим испытанием. Одну из основных артерий города сковала огромная пробка. На Карла Маркса столкнулись пять машин. Среди участников ДТП - пассажирский автобус и грузовик.
Причиной пробки стала авария
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Из-за аварии перекрыта одна полоса дороги, что сильно затрудняет движение машин. Транспорт движется медленно в обоих направлениях.
- Ни конца, ни края. Мы с Окружной едем уже 50 минут, еще до Выборгской не доехали, - комментирует в соцсетях хабаровчанка.
На Карла Маркса столкнулись пять машин
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Пользователи соцсетей пишут, что пробка начинается уже на въезде в город. Машины не могут выехать из Горького, выстраиваясь в два-три ряда. Вероятно, движение будет затруднено еще в ближайшие несколько часов.
Пробка начинается на въезде в город
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
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