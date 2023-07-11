Одного нашли, еще двое пропали без вести: в Хабаровском крае ищут утонувших на реке

Две спасательные операции не принесли результатов, одного мужчину нашли погибшим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу три несчастных случая произошло на водоемах Бикинского и Комсомольского районов, а также в районе имени Полины Осипенко. В каждом из случаев пострадавшими являлись мужчины.

Вечером 8 июля в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступил запрос от сотрудников полиции Бикинского района об оказании содействия в поисках неизвестного мужчины.

- В полицию обратились очевидцы, рассказав, что видели купающегося мужчину в 100 метрах от железнодорожного моста через реку Бикин. Его личность до сих пор не установлена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Утром следующего дня группа сотрудников поисково-спасательного отряда из села Ракитное начала операцию по поиску мужчины. Водолазы со специальным оборудованием обследовали свыше 12,5 тысяч квадратных метров дна реки и более 32 километров береговой черты ниже по течению.

- Поиски пока не принесли никаких результатов, поэтому они будут продолжены.

В районе имени Полины Осипенко с 10 июля на реке Амгунь велись поиски 49-летнего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов совместно с инспекторами центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и волонтерами прошли более 20 километров береговой линии после сообщения очевидцев о том, что мужчина утонул во время купания. В полдень 11 июля тело все же удалось найти. Его передали полиции. Поиски завершились.

В Комсомольском районе полицией было принято решение приостановить поисковую операцию. На протяжении всего дня 10 июля сотрудники поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре вместе с сотрудниками полиции проводили поиски 42-летнего мужчины, утонувшего в Амуре недалеко от населенного пункта Нижние Халбы. Спасатели МЧС прочесали 20 километров береговой черты, прилегающей лесополосы и акватории. Однако поиски результатов не принесли. Местоположение мужчины до сих пор неизвестно.

- Чаще всего несчастные случаи с людьми происходят в местах, которые не предназначены для купания. В них отсутствуют спасательные посты, а также есть вероятность, что под водой скрываются опасные предметы.

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