Помогали террористам в Сирии: в Комсомольске задержали пособников международных боевиков

Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске-на-Амуре. Выходцы из стран Центральной Азии помогали бандитам в Сирии. Заведены уголовные дела.

По данным следствия, подозреваемые были пособниками международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сколько человек входило в ячейку - не раскрывается. Мужчины отправляли боевикам деньги, суммы были разные: от двух до 12 тысяч рублей. На эти средства террористы покупали боеприпасы и оружие.

Во время обысков у пособников нашли средства связи, в которых было много экстремистского контента. Также была изъята переписка в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками в Сирии.

- В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Все фигуранты заключены под стражу, - прокомментировали в центре общественных связей ФСБ России.

Максимальное наказание по статье - пожизненное лишение свободы.

Месяц назад в Комсомольске был задержан 19-летний пособник террористов. По данным российской спецслужбы, он также помогал международным боевикам из «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Комсомольчанин содействовал покупке оружия и обмундирования.

Накануне ФСБ задержала жителя Советско-Гаванского района. Мужчина, по версии следствия, финансировал ВСУ криптовалютой. Деньги он переводил через жителей Украины на счет зарубежного благотворительного фонда. Средства тратились на покупку беспилотников, боеприпасов, медицинского обмундирования и тепловизионных прицелов. Мужчину обвинили в госизмене в пользу Украины.

*Деятельность на территории Российской Федерации запрещена

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