Переводил криптовалюту на беспилотники: жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины

Деньги мужчина переводил через жителей Украины на счет благотворительного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае задержан мужчина по подозрению в госизмене. По версии следствия, он финансово помогал Вооруженным силам Украины. На эти деньги закупалось оборудование и обмундирование для военных.

- Федеральной службой безопасности России пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - сообщает ЦОС ФСБ России.

Житель Советско-Гаванского района, по данным спецслужбы, финансировал ВСУ криптовалютой. Деньги мужчина переводил через жителей Украины на счет иностранного благотворительного фонда. Потом средства шли на покупку беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Уголовное дело заведено по статье «Государственная измена». Подозреваемого заключили под стражу в московское СИЗО «Лефортово» до 28 июля. Судя по видео, на котором судья зачитывает решение о мере пресечения, задержанный - 54-летний Александр Анатольевич Вечирко. Он родился в Виннице (Украина), имеет гражданство Российской Федерации. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По аналогичной статье ждут приговоров активистка движения «ЯМыФургал» из Хабаровска и мужчина из Комсомольска. Первая, по данным российских спецслужб, давала деньги украинской армии, второй - хотел продать сведения о военных и стратегических объектах региона.

Еще один житель Хабаровска также подозревается в госизмене. Следствие считает, что он финансировал ВСУ. На эти деньги украинская армия закупала оружие, боеприпасы, обмундирование.

В соседней Еврейской автономной области также задержан человек, который, по версии ФСБ, пошел на сотрудничество с Украиной в ущерб интересам России. Ученый Валерий Качин был готов передать сведения о критически важных объектах инфраструктуры автономии.

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