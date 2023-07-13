Безвиза не будет: новые правила посещения Китая рассказали жителям Хабаровска

Попасть в приграничный Китай станет немного проще Фото: Андрей АБРАМОВ

Разговоры о начале безвизовых групповых поездок в приграничный Китай давно витают в воздухе. Страны уже наладили речную навигацию, но желающие посетить Фуюань до сих пор вынуждены оформлять документы по прибытии на погранпереход.

- Что же такое безвизовый режим? Существовало и существует межправительственное соглашение между Китаем и Россией. На его основании происходит обмен группами туристов. Группа, которая пересекает границу по спискам, и выезжающая в определенный срок. Минимальное количество для формирования группы - пять человек. А максимальный срок нахождения на территории Китая - 15 дней. Сегодня межправительственное соглашение не вступило в силу. До сих пор уточняется список компаний, которые могут отправлять туристические группы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

То есть самого понятия «безвизовый» в отношении Китая нет. Просто документальные вопросы по пересечению границы на себя берут туристические компании, которые направляют необходимую информацию таможенным органам.

Сегодня обсуждается вопрос уменьшения количества человек для формирования группы. Если раньше это число составляло пять человек, то сейчас ведутся переговоры о трех людях. Также максимальный срок пребывания планируется увеличить до 21 дня.

- Это вопрос времени. Межправительственное соглашение рано или поздно вступит в силу. Оно облегчит процесс оформления групп туристов, снизит стоимость туров, а также разгрузит китайское консульство, работающее в Хабаровске.

Уже стало известно, что 22 компании из Хабаровского края получили разрешение на формирование туристических групп, однако следует дождаться начала действия соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 11 лет облетел весь мир: как сложилась судьба пилота, который 34 года назад приземлился на Колыме

34 года назад 11-летний американский пилот совершил посадку в аэропорту Магадана (подробнее)

Лучше через Москву: китайские авиакомпании не спешат выполнять рейсы из Хабаровска

Китайские авиакомпании отказываются летать в Хабаровск из-за низкого пассажиропотока (подробнее)

Уже на чемоданах: жители Хабаровска в предвкушении безвизового режима с Китаем

Жители Хабаровска смогут отправиться в Китай без визы в июле (подробнее)