Тело лежало среди гор мусора: мертвую женщину нашли в заброшке Биробиджана

53-летнюю женщину нашли мертвой в здании бывшей школы Фото: Прокуратура ЕАО

Чего только нельзя найти в старых заброшках. Порой в таких постройках, казалось, непригодных для жизни, можно даже встретить вполне реальных обитателей. Но не в этот раз. В пустующем здании, заваленном мусором, обнаружилась страшная находка, новость о которой всполошила весь город.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Днем 18 июля в дежурной части полиции Биробиджана раздался звонок. Правоохранителям рассказали о жуткой находке на территории недостроенного здания бывшей школы №1. Внутри заброшки на Комсомольской нашли тело женщины, лежавшее среди строительного мусора.

К месту вызова приехала полиция. Предварительный осмотр не выявил признаков насильственной смерти.

- Что привело к гибели женщины, пока неизвестно. Тело было передано медикам. Они выяснят причину смерти, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель УМВД России по Хабаровскому краю Оксана Ткачева.

Правоохранителям уже удалось установить личность погибшей.

- Ею оказалась 53-летняя местная жительница, - уточнила «Комсомолке» пресс-секретарь прокуратуры ЕАО Жанна Крепкогорская.

ОПАСНАЯ ЗАБРОШКА

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и полиции. После осмотра территории был назначен комплекс мероприятий, которые помогут установить обстоятельства случившегося.

Заброшка, где нашли тело женщины Фото: Прокуратура ЕАО

Участок, где находится заброшенная школа, вместе с полицейскими осмотрели прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов и исполняющий обязанности прокурора Биробиджана Денис Симдянкин. Они зафиксировали целый ряд нарушений.

- На территории заброшенного строения нет ограждения, оконные и дверные проемы не закрыты. Вокруг растет высокая трава, в самом здании находится бытовой и строительный мусор. Это не отвечает требованиям безопасности, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Свободный доступ к заброшке чреват последствиями. Здесь могут лазить дети, собираться представители низкого социального положения. На таких объектах нередки несчастные случаи. Поэтому прокурор области поручил Денису Симдянкину обратиться в мэрию, чтобы установить владельца опасного участка и ограничить доступ людей к зданию. Заурбек Джанхотов взял на личный контроль исполнение поручения.

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